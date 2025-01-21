中興通訊斬獲5G FWA CPE全球競爭力第一，創新、實踐全面領先

AI驅動全新GIS 引領創新發展趨勢

在技術創新能力方面，基於中興Nebula AI 平台推出由AI驅動的全新GIS設計理念，該理念代表綠色（Green）、智能（Intelligence）和安全（Security）。全新GIS通過集成先進的AI技術，學習用戶行為，對超過4000種應用進行分類，從而優化網絡性能，提升帶寬效率20%，降低網絡擁堵30%。

全新GIS最突出的創新升級便是AI賦能的超級天線，憑借中興通訊自主研發的波束掃瞄與切換技術，即使在弱信號區域也能實現網絡速度大幅提升。安全上，全新GIS採用AI實時檢測阻斷非法數據、病毒及黑客攻擊等網絡威脅，同時提供兒童守護功能。更重要的是全新GIS包含基於AI的智能雲平台，助力運營商高效管理FWA和MBB 設備，減少現場支持需求，提升服務效率。

依托AI驅動的全新GIS，中興通訊推出了業界首款基於AI的FWA全棧解決方案，以及AI賦能的5G FWA系列產品。全球首款AI旗艦FWA設備中興G5 Ultra/Pro全面支持5G-Advanced和Wi-Fi7技術，支持SA+NSA雙模5G網絡，兼容全球5G和4G主流頻段，採用AI超級天線算法技術，能夠獨立選擇更優信號，提供更加穩定高速的網絡服務。

把握5G FWA市場前景 持續夯實「領導者」角色

除了領先的產品和技術創新能力，中興FWA&MBB在全球市場的商用表現同樣搶眼。目前，中興移動互聯終端業務涵蓋個人和家庭數據終端、行業定制數據終端、車聯網終端三大產品解決方案，擁有1000+項FWA&MBB領域專利，產品出貨量超過2.5億台，5G FWA解決方案已商用覆蓋35個國家150多家運營商。

中興通訊副總裁、移動互聯產品總經理白柯柯表示：「在5G驅動數字化變革過程中，FWA作為彌合數字鴻溝的重要驅動力，具備廣闊的市場前景，其年複合增長率將超過70%。中興通訊將持續挖掘AI在解決運營商和用戶需求方面的潛力，並且不斷優化GIS設計理念，推動5G FWA & MBB創新，並保持全球領先地位。」

在人工智能、5G-A等新興技術的無縫融合以及深入應用下，中興移動互聯終端業務將持續塑造連接的未來，提供更智能、更高效、更安全的連接解決方案，並為全球用戶提供豐富的智能生活體驗。

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SOURCE 中興通訊股份有限公司