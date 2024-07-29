隨著5G技術加速區域的數碼轉型，亞太流動經濟預測在2030年之前將增長至1兆美元

新加坡2024年7月29日 /美通社/ -- 根據今天公佈的GSMA流動經濟2024年亞太區報告顯示，流動行業對亞太經濟的貢獻將在2030年之前增長至超過1兆美元，該地區採用5G技術更快，意味著它將超過全球平均增長率。

該報告在GSMA新加坡數碼國家峰會上公佈，報告顯示，2023年流動技術和服務產生了亞太地區國內生產總值的5.3%，貢獻達8800億美元的經濟價值。在2023-2030年期間，流動裝置對亞太經濟的貢獻將超過全球平均值，該地區增長15%，相比全球平均增長12%。

本報告中的其他關鍵發現包括：

在2030年，亞太地區的流動互聯網用戶將從14億（51%的滲透率）增長到18億（61%的滲透率）。

由於數據密集內容的增加和5G採用的增長，亞太地區的流動數據流量將在2023年至2030年間增加四倍。

衛星和非地面網絡可以透過將通訊帶到該地區具有挑戰性的地形，幫助減少連接差距。

亞太地區的營運商正在利用生成式人工智能（GenAI）的力量來推動內部轉型，並透過人工智能（AI）投資獲得新的收入來源。

GSMA亞太區主管Julian Gorman表示：「過去十年，亞太地區流動互聯網使用率的增長非常明顯，該地區繼續進行創新。」

Singtel集團行政總裁Yuen Kuan Moon表示：「我們認為企業流動應用程式和解決方案的指數增長是企業的大幅提升，尤其是在生成式人工智能（GenAI）的出現和雲端轉移，隨著數碼化持續加速。因此，我們一直與許多行業領導者合作，利用智能、機器學習和機器人和雲端化，提高其生產力和客戶參與度，並創新和擴展其營運。雖然我們確保客戶在其數碼轉型旅程中得到充分支持，但我們也注意需要繼續為弱勢群體提供數碼工具的存取權，以便他們也能夠獲得能力並參與數碼經濟。」

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SOURCE GSMA