紀念王恩洋先生逝世60周年學術討論會在蓉舉行

王恩洋（1897-1964年），生於四川南充，是四川近現代著名的從事中華優秀傳統文化教育與研究的儒學家、佛學家、教育家。曾于北京大學隨梁漱溟學習印度哲學，又于南京支那內學院師從歐陽竟無研究法相唯識。著作約200餘篇，遺著初步編有《王恩洋先生論著集》《王恩洋文集》，對中華優秀傳統文化研究與教育做出了突出的貢獻。

本次學術研討會邀請到四川省政協原副主席章玉鈞，四川省圖書館黨委書記、館長王龍，四川省非遺協會專家委員會主任、四川省文化和旅遊廳原副廳長、一級巡視員趙紅川，四川省人民政府文史研究館館長王元勇，四川旅遊學院校長王川，南充市委統戰部副部長、民族宗教事務局局長余翔等領導嘉賓出席。

中國佛教協會駐會副會長宗性在視頻發言中表示，儘管王恩洋先生的著作裡佛學占了很大比例，但他對儒家、道家的經典都有研究和自己的創見，融會了儒釋道三家的思想。同時，他雖然以傳統治學為主體，但並不局限于傳統經典的思想，在他的著作裡能明顯看到對西方哲學、科學的運用；這種守正、創新，融會一切世間學問的遺風值得我們學習。

宗性指出，王恩洋先生不僅是一位專注於學術研究的學者，在他的身上還有「知行合一」精神的踐行。早在中學時代，他就投身於對國家和民族命運的關切之中，曾參與「一二•九」運動。他的家國情懷，同樣值得我們學習和傳承。

余翔表示，王恩洋是近現代從南充走出的儒學家、佛學家、教育家，他創辦的龜山書院就在南充市嘉陵區，從這裡走出了惟賢長老、唐仲容居士等弘傳唯識學和中華傳統文化的高僧和學者。後續，南充將加強龜山書院的保護和文化的傳承。

四川省社會科學院傑出研究員譚繼和，四川省袁煥仙研究會會長張谷，四川大學歷史文化學院教授、中國先秦史研究會副會長、四川省孔子學會副會長彭邦本，西南民族大學文學院教授、院長、碩士生導師徐希平，成都大學教授、天府文化研究院院長、文學與新聞傳播學院教授譚平，四川大學國際儒學研究院副院長、古籍整理研究生所研究員、博士生導師楊世文，四川大學歷史文化學院教授、博士生導師粟品孝，四川大學道教與宗教文化研究所教授、博士生導師、四川大學佛教與社會研究所所長段玉明，四川省社會科學院哲學所副研究員、碩士生導師向世山，四川大學歷史文化學院教授、古籍整理研究所教授彭華等多位知名專家學者現場發言，從多個角度探討王恩洋的學術成就和傳承。

譚繼和認為，王恩洋所做的貢獻主要是研討中華傳統文化中儒釋道三家的學術根基、歷史文脈和文化內涵，在儒釋道三方面都做出了自己厚植學術根基的示範性作用；而他最大的貢獻是體現了巴蜀蜀學儒、仙、禪共榮的特色和特殊魅力。

「學術根脈越深，講好中國式現代化的文化故事就越有吸引力，越有巨大的魅力。我們今天要學習他的，就是要把優秀傳統文化植入我們的靈魂，作為我們心靈家園、精神家園的根和脈，把中華歷史、文化遺產用好，用活。」他說。

譚繼和表示，王恩洋還是現當代的一位傑出教育家，他創立龜山書院、東方文教研究院，傳承的是孔子私學傳統和蜀學書院傳統，提供了一個讓普通大眾都能接受文化教育的機會，為現當代的文化自覺和文化自信提供了學術支撐。

王恩洋親屬及學生代表、家鄉代表應邀到會，回顧了王恩洋的生平及家鄉狀況。會議還特別邀請書院代表，包括傳薪書院院長李裡、本心書院院長陳岳、靈岩書院召集人曲立、龍興雅集文化藝術交流中心顧問朱再炯等參加會議。

本次會議由四川省圖書館（四川省古籍保護中心）、四川省歷史學會、四川省社會科學院四川歷史研究院、四川大學國際儒學研究院、成都市哲學社會科學重點研究基地「文化經濟研究中心」共同主辦。

SOURCE 四川省圖書館