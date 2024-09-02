瑪仕度肽的多項臨床研究數據將於第60屆歐洲糖尿病研究學會（EASD）年會報告

美國舊金山和中國蘇州2024年9月2日 /美通社/ -- 信達生物製藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝及心血管、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物製藥公司宣佈，瑪仕度肽的多項臨床研究數據將在第60屆歐洲糖尿病研究學會（EASD）年會上口頭報告，最新數據包括瑪仕度肽2型糖尿病III期註冊臨床研究DREAMS-2的結果將以重磅進展（LBA）口頭報告。本次大會將於2024年9月9日-13日在西班牙馬德里召開。具體信息如下：

標題：一項在2型糖尿病患者中對比瑪仕度肽與度拉糖肽的28周III期隨機、開放標籤試驗（DREAMS-2）結果

摘要編號：LBA 16

展示形式：重磅進展口頭報告

時間： 9月11日 下午16:15 -16:30 (當地時間)

演講者：郭立新教授 北京醫院

標題：一項瑪仕度肽在中國超重或肥胖人群中的III期研究 (GLORY-1) 結果

摘要編號：149

展示形式：口頭報告

時間： 9月12日 上午11:45 -12:00 (當地時間)

演講者：紀立農教授 北京大學人民醫院

標題：瑪仕度肽改善中國超重或肥胖受試者肝脂肪變形：GLORY-1研究的探索性分析

摘要編號：744

展示形式：簡短口頭報告

時間：9月10日 下午12:30 (當地時間)

演講者：高蕾莉教授 北京大學人民醫院

標題：瑪仕度肽9mg在BMI≥30 kg/m2的中國成人受試者中的II期研究

摘要編號：733

展示形式：簡短口頭報告

時間： 9月12日 下午14:00 (當地時間)

演講者：姜宏衛教授 河南科技大學第一附屬醫院

信達生物製藥集團臨床開發副總裁錢鐳博士表示：「 繼今年6月ADA大會公佈瑪仕度肽首個減重III期GLORY-1研究的結果後，我們很高興瑪仕度肽的糖尿病III期DREAMS-2研究的結果將在EASD大會以重磅進展口頭報告的形式首次公佈。瑪仕度肽是目前全球唯一開展糖尿病III期研究的GLP-1和GCG受體雙重激動劑，DREAMS-2研究證明了其優於度拉糖肽的降糖和減重療效。同時，包括GLORY-1研究、瑪仕度肽9 mg II期研究在內的多項減重研究數據還將以口頭報告或簡短口頭報告的形式在此次EASD大會展示。瑪仕度肽的降糖、減重療效和肝髒脂肪降低及其他綜合代謝獲益在不斷的臨床探索中得以反復證明和拓展。」

關於瑪仕度肽（IBI362）

瑪仕度肽（IBI362）是信達生物與禮來製藥共同推進的一款胰高血糖素樣肽-1受體（GLP-1R）/胰高血糖素受體（GCGR）雙重激動劑。作為一種人體內天然存在的胃泌酸調節素（OXM）類似物，瑪仕度肽除了通過激動GLP-1R促進胰島素分泌、降低血糖和減輕體重外，還可通過激動GCGR增加能量消耗增強減重療效，同時改善肝臟脂肪代謝。瑪仕度肽已在多項臨床研究中展現出優秀的減重和降糖療效，以及降低腰圍、血脂、血壓、血尿酸、肝酶及肝臟脂肪含量，以及改善胰島素敏感性，帶來多重代謝獲益。

瑪仕度肽當前共有兩項NDA獲NMPA受理審評，包括：

用於成人肥胖或超重患者的長期體重控制；

用於成人2型糖尿病患者的血糖控制。

瑪仕度肽當前共開展了五項III期臨床研究，包括：

在中國超重或肥胖受試者中開展的III期臨床研究（GLORY-1）；

在中重度肥胖的中國肥胖受試者中開展的III期臨床研究（GLORY-2）；

在初治的中國2型糖尿病患者中開展的III期臨床研究（DREAMS-1）；

在口服藥物治療血糖控制不佳的中國2型糖尿病受試者中開展的對比瑪仕度肽和度拉糖肽的III期臨床研究（DREAMS-2）；

在中國2型糖尿病合併肥胖的受試者中開展的對比瑪仕度肽和司美格魯肽的III期臨床研究（DREAMS-3）。

其中，GLORY-1、DREAMS-1和DREAMS-2研究均已達成終點並順利完成。

關於信達生物

「 始於信，達於行」 ，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於開發、生產和銷售腫瘤、代謝及心血管、自身免疫、眼科等重大疾病領域的創新藥物。公司已有11款產品獲得批准上市，同時還有3個品種在NMPA審評中，4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。公司與海內外藥企深入合作加速藥物創新，與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。

信達生物在不斷開發創新藥物、謀求自身發展的同時，始終心懷科學善念，堅守「 以患者為中心」 ，心繫患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物製藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號Innovent Biologics。

聲明：信達生物不推薦未獲批的藥品/適應症的使用。

前瞻性聲明

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SOURCE 信達生物