冠忠巴士60周年「Keep on Movin'」迎接新時代的挑戰「拉巴士」挑戰展現團隊精神 市民齊聚中環共享歡樂時光

活動焦點 -「拉巴士」挑戰，由27位、年齡17-41，來自冠忠南區足球隊的球員及教練組成的隊伍，合力拉動一輛重達15噸的旅遊巴士，象徵冠忠巴士六十年來團結一致、共同努力的精神，現場掌聲與歡呼聲此起彼落，在全場人士吶喊鼓勵下，眾人成功拉動巴士，完成挑戰。

集團董事局主席 黃良柏先生 表示：「六十年來，我們肩負『安全、可靠』的使命，與香港社會並肩前行。今天的嘉年華不僅是慶祝，更是感謝每一位支持冠忠巴士的朋友。今日的『拉巴士』挑戰，象徵我們團隊的力量與合作精神，希望大家在歡樂中感受到冠忠巴士與社會攜手向前的力量。」

黃良柏先生補充說：「這六十年並非一帆風順，我們經歷過不少挑戰，包括近年的新冠疫情。但正因為管理層的堅定信念，以及全體員工、司機、技術人員的專業與付出，我們不僅守住了服務品質，更不斷提升安全標準，並積極推動數碼化和智慧出行，迎接新時代的挑戰。」

嘉年華更設有經典漫畫《老夫子》聯乘打卡區、互動遊戲、藝人表演及限量紀念品，讓市民在週日可以在中環遮打道行人專用區盡情享受開心歡愉時光，與冠忠巴士一同分享喜悅。

SOURCE 冠忠巴士集團有限公司