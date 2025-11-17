冠忠巴士60周年「Keep on Movin'」迎接新時代的挑戰「拉巴士」挑戰展現團隊精神 市民齊聚中環共享歡樂時光
17 11月, 2025, 15:48 CST
香港 2025年11月17日 /美通社/ -- 冠忠巴士集團有限公司（下稱「集團」）昨日於中環遮打道行人專用區舉辦「冠忠巴士60周年嘉年華」，以「Keep on Movin'」為主題，慶祝集團六十載的輝煌歷程。活動現場人潮湧動，氣氛熱烈，市民與集團一同回顧歷史、展望未來。
為隆重其事，商務及經濟發展局局長丘應樺先生 JP、文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士 JP、立法會航運及交通界議員易志明先生 GBS JP，以及運輸署署長李頌恩女士 JP，親臨現場，與冠忠巴士集團董事局主席 黃良柏先生 SBS 一同主持啟動儀式，見證這個具歷史意義的時刻。
活動焦點 -「拉巴士」挑戰，由27位、年齡17-41，來自冠忠南區足球隊的球員及教練組成的隊伍，合力拉動一輛重達15噸的旅遊巴士，象徵冠忠巴士六十年來團結一致、共同努力的精神，現場掌聲與歡呼聲此起彼落，在全場人士吶喊鼓勵下，眾人成功拉動巴士，完成挑戰。
集團董事局主席 黃良柏先生 表示：「六十年來，我們肩負『安全、可靠』的使命，與香港社會並肩前行。今天的嘉年華不僅是慶祝，更是感謝每一位支持冠忠巴士的朋友。今日的『拉巴士』挑戰，象徵我們團隊的力量與合作精神，希望大家在歡樂中感受到冠忠巴士與社會攜手向前的力量。」
黃良柏先生補充說：「這六十年並非一帆風順，我們經歷過不少挑戰，包括近年的新冠疫情。但正因為管理層的堅定信念，以及全體員工、司機、技術人員的專業與付出，我們不僅守住了服務品質，更不斷提升安全標準，並積極推動數碼化和智慧出行，迎接新時代的挑戰。」
嘉年華更設有經典漫畫《老夫子》聯乘打卡區、互動遊戲、藝人表演及限量紀念品，讓市民在週日可以在中環遮打道行人專用區盡情享受開心歡愉時光，與冠忠巴士一同分享喜悅。
