曹操出行駛入境外出行市場，首批6國10城實現境外打車自由

根據ITB CHINA最新發布的《2025/26旅游趨勢報告》顯示，2024年中國內地居民出境人次已超過1.45億，預計2025年內地居民前往全球各地的旅游人次將持續增長。在此行業背景下，國內游客對「便捷化、本土化」的境外出行服務需求日益凸顯。此前，國內游客在境外打車常面臨語言溝通障礙、支付方式不兼容、當地軟件操作不熟悉等問題，曹操出行境外出行服務恰好解決這些痛點。

作為吉利控股集團智能共享通行生態的戰略平台，目前曹操出行業務范圍覆蓋全國163座城市，平均月活用戶數達到3810萬人，在全國30余座城市運營著超過3.7萬輛定制車，是港交所最大的科技出行平台。本次上線的境外出行服務，具有統一的中文操作界面，提供中文實時在線翻譯，同時具有適配國內習慣的人民幣移動支付方式，無需額外兌換外幣或綁定境外支付工具，作為國內頭部網約車APP，品牌化的服務也讓境外打車出行的體驗實現了升級。

面對發展如火如荼的國際市場，曹操出行的境外出行服務，首批落地的城市已經包括中國香港、新加坡、首爾、釜山、濟州、吉隆坡、亞庇、曼谷、胡志明、帕賽等，同時將進一步拓展至全球范圍熱門城市。「一站式」打車的便利和國內豐富的出行服務經驗，為中國游客提供省心、安心的國際出行服務的同時，將讓更多當地人也可以使用並感受到中國出行軟件提供的便利。

SOURCE 曹操出行