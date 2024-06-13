日本食品輸出展將於6月19日開幕 採購和進口日本食品與飲料的最佳平臺

東京2024年6月13日 /美通社/ -- 日本頂級貿易展覽組織者RX Japan Ltd.誠邀食品和飲料行業的專業人士參加第8屆日本食品輸出展。此次活動將於6月19日至21日在日本東京Big Sight國際展覽中心舉行，為國際買家提供一個獨特的平臺，與各種日本食品和飲料供應商直接對接。

請立即瀏覽官網，註冊參展：https://www.jpfood.jp/en-gb.html

關鍵主題和熱門產品

本屆日本食品輸出展將重點介紹多個引起國際興趣的關鍵主題和熱門產品。

健康與保健：日益增長的趨勢

日本食品以其健康益處而聞名，正在全球範圍內受到關注。在今年的展會上，「抹茶(matcha)」（綠茶粉）、「納豆(natto)」（發酵大豆）和海藻等產品將被重點展示。這些超級食品因其豐富的營養成分和健康益處，包括抗氧化劑、益生菌及必需維生素和礦物質而備受推崇。

可持續和有機產品

可持續性是第8屆日本食品輸出展的關鍵主題。參展商將展示各種符合日益增長的可持續食品需求的有機和環保產品。從有機醬油和無農藥蔬菜到可持續採購的海鮮，參觀者可以探索一系列符合環保價值觀的產品。

地區特產：日本美味

博覽會還將強調地區特產，提供日本多樣化烹飪風景的味覺體驗。參觀者可以期待找到如北海道乳製品、神戶牛肉和沖繩海鹽等獨特產品。這些地區特產不僅突顯了日本豐富的文化遺產，也為國際買家提供了在全球市場上脫穎而出的獨特產品。

圖片：https://kyodonewsprwire.jp/release/202406061866?p=images

第8屆日本食品輸出展夏季概況

日期：2024年6月19-21日

地點：日本東京Big Sight國際展覽中心

官網：https://www.jpfood.jp/en-gb.html

主辦方：RX Japan Ltd.

聯合主辦方：日本貿易振興機構(JETRO)

支持方：日本農林水產省

關於RX (Reed Exhibitions)

RX旨在為個人、行業社群和組織建立業務。我們將數據和數碼產品相結合，幫助客戶在我們主辦的跨越42個行業、22個國家的約400場展會活動中瞭解市場訊息、尋源產品和完成交易，從而提升面對面活動的影響力。RX滿懷熱情對社會產生積極影響，並充分致力於為所有員工創造一個包容的工作環境。RX是RELX（勵訊集團）的一部分，RELX是一家為專業和商業客戶提供基於資訊的分析和決策工具的全球供應商。

https://www.rxglobal.com/

關於RX Japan

RX Japan每年在日本東京Big Sight國際展覽中心、幕張國際展示中心 (Makuhari Messe)和大阪國際展覽中心(Intex Osaka)等大型展覽館舉辦90場展會372個子展覽，涉及珠寶、時尚、禮品、電子、能源、IT、化妝品和醫療等39個領域。

瀏覽RX Japan官網瞭解更多詳情：https://www.rxjapan.jp/en/

SOURCE RX Japan Ltd.