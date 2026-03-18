海外買家高達62.1%：The Battery Show Asia 2026圓滿落幕

新聞提供者亞洲國際電池及儲能技術展覽會
18 3月, 2026, 16:54 CST
香港2026年3月18日 /美通社/ -- 2026年3月10日至12日，亞洲國際電池及儲能技術展覽會（The Battery Show Asia）攜手Energy Storage Asia和Mobility Tech Asia在香港亞洲國際博覽館隆重舉辦。為期三天的展會匯聚了200多家參展企業，展示了超過1,000項創新技術與產品，共同打造能源、科技與創新發展的國際化展示與交流平台。
展會吸引了來自103個國家和地區的15,367名專業買家到場參觀，其中國際買家比例高達62.1%。核心買家覆蓋政府機構、行業組織、整車及多元交通工具製造商、能源與儲能系統集成商、充換電與智能電網企業、電池製造與集成商及核心零部件供應商、科研院校及投融資機構等，充分展現了展會的全球影響力與行業深度。
100+海外買家團集結，多筆訂單現場成交，精準鏈接全球商機
本屆展會吸引來自歐洲、北美、印度、韓國、越南、馬來西亞、新加坡、泰國、印度尼西亞、南美及中國香港、澳門、內地等100多個專業買家團組到場參觀。買家團與參展企業開展深入交流，實現高效對接，推動商貿合作精準落地。
展會期間，海外買家采購意向與訂單簽訂絡繹不絕，助力展商搶占海外市場。其中，歐洲買家比例增長43%，現場發布采購需求，展現出強勁的市場潛力。印尼、馬來西亞、泰國、越南等東南亞國家的30+買家團到場，顯示出旺盛的區域采購需求。巴西等南美買家與展商現場達成采購意向，進一步促進展商拓展國際合作新機遇。
此次集結不僅助力中國企業全面對接海外市場，也為海外企業拓展亞太業務、投資佈局提供了重要契機，再次證明了展會在全球產業鏈中的橋梁作用。
能源+科技+創新三位一體，上千種技術產品閃亮登場
寧德時代、天能、瑞浦蘭鈞、冠宇、雲山動力、衛藍新能源、伏特時代、金悅誠、TotalEnergies、先導等海內外企業同台亮相，向海內外專業觀眾展示電池材料、電芯製造、電池零部件、儲能系統、工商業儲能、充換電設備等創新技術產品。
終端應用展區新能源重卡、輕卡、乘用車、兩輪車、eVTOL、家庭及工業儲能系統等重磅亮相，多維度呈現電池技術的多領域創新應用。
亮點活動重磅升級，續寫The Battery Show亞洲新篇
展會期間，多項重磅活動接連登場，續寫全球最大電池與儲能技術展The Battery Show在亞太地區發展新篇章。
- 政產學研高層共襄盛舉，為展會隆重揭幕
- 專家顧問團證書頒發儀式，匯聚全球精英
- 浙江省貿促會「浙裡共贏」 - 從「浙」出發國際采購配對會成功舉辦，助力浙江企業揚帆出海
- 香港生產力促進局-先進能源及智慧交通中心「未來能源解決方案研討會」同期舉辦，構建可持續能源未來方向
- 「亞太能源女性領袖獎」頒獎典禮，致敬能源領域中的女性力量
- 產業領袖閉門圓桌會議，深入探討產業未來發展趨勢
一系列高端活動不僅彰顯了展會的國際影響力與專業高度，也標志著 The Battery Show 亞太戰略佈局邁入新階段。
思維碰撞點燃智慧火花，百場論壇共探行業未來
展會期間共舉辦150場高質量演講與對話，匯聚來自全球的130+位行業領袖與技術專家，圍繞政策趨勢、產業發展、技術創新與市場洞察等核心議題深入探討，推動前沿思想與行業實踐深度融合。
會議內容涵蓋多個關鍵領域，包括：先進電池技術與製造、電池安全與回收、固態電池、儲能技術及應用、電池多領域創新應用、電動汽車創新技術、氫能技術與實踐、東南亞市場及合作、市場報告和投資趨勢等。本次會議為與會者提供了全方位、多維度、國際化的行業視野與交流平台，進一步促進全球前沿技術與實踐經驗深度分享。
The Battery Show Asia 2027將於2027年7月14-16日繼續在香港亞洲國際博覽館舉辦。誠邀行業同仁共同攜手參與，見證行業發展新未來！
展會合作&咨詢
Hubert Guan
項目總監
[email protected]
SOURCE 亞洲國際電池及儲能技術展覽會
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