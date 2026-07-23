歌禮宣佈將在第62屆歐洲糖尿病研究協會（EASD）年會上以口頭討論形式匯報ASC36_35 FDC減重效果優於eloralintide聯合tirzepatide的臨床前數據

- ASC36與ASC35復方制劑（ASC36_35 FDC）在飲食誘導肥胖（DIO）動物模型中表現出優於eloralintide聯合tirzepatide的減重效果。

香港2026年7月23日 /美通社/ -- 歌禮製藥有限公司（香港聯交所代碼：1672，簡稱「歌禮」）宣佈將在意大利米蘭舉行的第62屆歐洲糖尿病研究協會（EASD）年會上以簡短口頭討論形式報告用於治療肥胖症的ASC36_35 FDC，即ASC36（一款多肽胰澱素受體激動劑）與ASC35（一款多肽GLP-1R/GIPR激動劑）的每月一次注射復方制劑的臨床前數據。數據顯示，在飲食誘導肥胖（DIO）動物模型中，與eloralintide和替爾泊肽聯合給藥相比，該藥物展現出更優越的減重效果。

簡短口頭討論細節

摘要標題：ASC36與ASC35復方制劑，每月一次給藥的胰澱素受體激動劑和GLP-1R/GIPR雙靶點激動劑，在DIO大鼠中顯示出優於eloralintide聯合tirzepatide的減重效果（Co-formulation of ASC36 and ASC35, once-monthly amylin receptor agonist and GLP-1R/GIPR agonist, demonstrated superior weight loss to eloralintide/tirzepatide combo in DIO rats）

簡短口頭討論專場會議F

簡短口頭討論專場：SO 066新興藥物：胰澱素、口服分子及其他（SO 066 Emerging agents: amylin, oral molecules and beyond）

簡短口頭討論區11

報告時間：2026年10月1日，星期四，14:00-15:00（歐洲中部夏令時）

報告編號：768

「基於這些臨床前數據，我們相信ASC36與ASC35復方制劑有望在肥胖人群中實現比eloralintide聯合tirzepatide更好的減重效果，」歌禮創始人、董事會主席兼首席執行官吳勁梓博士表示，「這些數據能夠入選EASD 2026年會口頭討論環節，體現了為肥胖症患者開發新治療方案的重要性。」

關於ASC36_35 FDC

ASC36_35 FDC是每月一次皮下注射的ASC36與ASC35的復方制劑，有望成為靶向胰澱素受體、GLP-1R和GIPR這三個已驗證的靶點的同類首創（first-in-class）候選藥物。ASC36_35 FDC每月一次復方制劑為自組裝脂質儲庫型（SALD）制劑，利用歌禮專有的超長效藥物開發平台（ULAP）技術開發而成。

關於歐洲糖尿病研究協會（EASD）

歐洲糖尿病研究協會（EASD）成立於1965年，位於德國杜塞爾多夫，致力於鼓勵和支持糖尿病領域的研究、快速傳播學術知識及推動其應用。EASD年會以開創性的基礎研究、前沿的臨床試驗成果以及深入的專家研討為特色。第62屆EASD年會將於2026年9月28日至10月2日在意大利米蘭舉行。

關於歌禮製藥有限公司

歌禮製藥有限公司是一家全價值鏈整合型生物技術公司，聚焦有望成為治療代謝疾病同類最佳（best-in-class）和同類首創（first-in-class）藥物的開發和商業化。利用公司專有的基於結構的AI輔助藥物發現（Artificial Intelligence-assisted Structure-Based Drug Discovery，AISBDD）、超長效藥物開發平台（Ultra-Long-Acting Platform，ULAP）技術以及口服多肽遞送增強技術（Peptide Oral Transport ENhancement Technology，POTENT），歌禮已自主研發多款小分子和多肽候選藥物，包括其核心項目ASC30，一款在研小分子GLP-1R激動劑，既可每日一次口服也可每月一次至每季度一次皮下注射作為減重治療療法和減重維持療法，用於長期體重管理；ASC36，一款胰澱素受體激動劑多肽，ASC35，一款每月一次皮下注射GLP-1R/GIPR雙靶點激動劑多肽，ASC37，一款GLP-1R/GIPR/GCGR三靶點激動劑多肽，ASC39，一款類似eloralintide、對胰澱素具有選擇性的強效口服小分子胰澱素受體激動劑，ASC30_39 FDC，ASC30（GLP-1RA）與ASC39（胰澱素受體激動劑）的固定劑量復方制劑（FDC），和ASC30_48 FDC，ASC30（GLP-1RA）與ASC48（GIP RA）的固定劑量復方制劑（FDC），用於長期體重管理。歌禮已在香港聯交所上市（1672.HK）。

欲瞭解更多信息，敬請登錄網站：www.ascletis.com。

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