連訊通信（6820）深化AI高速互連布局

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連訊通信

11 6月, 2026, 08:00 CST

CPO與1.6T高速互連技術亮相COMPUTEX 2026

台北2026年6月11日 /美通社/ -- 連訊通信（6820）於 COMPUTEX 2026 展示 AI 高速互連領域最新技術成果，以「打造次世代互連技術」為主軸，展出涵蓋 CPO（Co-Packaged Optics）高精度高密度 FAU（Fiber Array Unit）及插拔式連接技術、MicroLED CPO光互連技術、1.6T Transceiver，以及 MPO、AOC、AEC、ACC 與 DAC 等高速互連解決方案。透過 COMPUTEX 2026 這一全球科技產業重要平台，連訊通信展現公司於 AI 光互連、CPO 與次世代 AI 數據中心高速互連領域之技術實力與市場布局。

隨著生成式 AI、高效能運算（HPC）及大型 AI 數據中心快速發展，高頻寬、低延遲與高密度光互連技術已成為推動下一世代 AI 基礎建設的重要關鍵。連訊通信持續投入高速光傳輸、精密光學對準及高密度光連接技術研發，積極布局 AI 光互連市場，協助客戶因應未來高速運算架構所帶來的傳輸需求。

連訊通信團隊於 COMPUTEX 2026 展場合影，總經理王志民（前排中）與全體參展同仁在攤位 K0616 前留念，展現公司於 AI 高速互連領域的深厚陣容與團隊向心力。
連訊通信團隊於 COMPUTEX 2026 展場合影，總經理王志民（前排中）與全體參展同仁在攤位 K0616 前留念，展現公司於 AI 高速互連領域的深厚陣容與團隊向心力。

在 CPO 技術領域，連訊通信展示高精度高密度 FAU 與插拔式連接技術方案，展現公司於光學耦合、高密度光纖陣列設計及精密製程能力的深厚技術基礎。展會期間吸引來自全球 AI 產業鏈的重要企業與技術專家關注，包括輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、思科（Cisco）、Lightmatter、Ayar Labs、AWS、NTT、HPE、台積電、聯發科及日月光等企業代表蒞臨交流，並就未來 AI 數據中心高速光互連架構與技術發展趨勢進行深入討論。

值得一提的是，連訊通信於 COMPUTEX 2026 攜手光循科技與錼創科技，共同展示三方合作開發之 MicroLED CPO 光互連技術成果。透過結合 MicroLED 光源、高密度光互連架構與先進封裝技術，展現次世代高速光傳輸應用發展潛力。此次合作亦充分展現連訊通信於高密度光連接、精密光學對準及先進封裝介面領域之技術能力，為未來 AI 數據中心高速光互連與 CPO 應用發展提供創新解決方案。

除 CPO 技術外，連訊通信亦展示完整 AI 數據中心高速互連產品組合，包括 MPO、1.6T Transceiver、AOC、AEC、ACC 與 DAC 等解決方案，可滿足 AI 伺服器、高速交換器及大型資料中心對高速傳輸、高頻寬及高可靠度互連之需求。相關產品亦獲得美超微（Supermicro）、天弘科技（Celestica）、住友電工（Sumitomo Electric）、安費諾（Amphenol）、康普（CommScope）、戴爾（Dell）、微軟（Microsoft），以及緯創、智邦、和碩、英業達與鴻海等國內外重要客戶與產業夥伴高度關注，並就下一代 AI 數據中心高速互連應用進行交流與合作洽談。

在車載應用領域，連訊通信同步展示車載光傳輸技術，應用涵蓋智慧座艙（Infotainment）、ADAS 與自動駕駛系統等新世代智慧車載場景。隨著車內資料流量持續增加，光傳輸技術已逐漸成為未來智慧車輛高速傳輸架構的重要基礎。展會期間，相關方案亦獲得產業夥伴關注，並就未來智慧車載高速傳輸應用進行技術交流。

連訊通信表示，隨著 AI 模型規模持續擴大與全球 AI 基礎建設需求快速成長，高速光互連與 CPO 技術將成為未來產業發展的重要關鍵。公司將持續深化高速光傳輸、CPO、精密光學對準及高密度光連接等核心技術研發，積極拓展全球市場與產業合作機會，攜手客戶與合作夥伴共同推動下一世代 AI 光互連技術發展，並持續強化公司於全球 AI 供應鏈中的競爭優勢。

SOURCE 連訊通信