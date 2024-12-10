首程控股（697.HK）國君-首程控股智慧停車第二期資產支持專項計劃成功發行 資產證券化取得里程碑突破

香港2024年12月10日 /美通社/ -- 近日，首程控股（697.HK）公佈，首程控股國君-首程控股智慧停車第二期資產支持專項計劃已於深交所成功發行，這是自去年成功發行全國首單停車資產類REITs後，首程控股發行的第二期停車資產類REITs，進一步強化了首程控股的「資產循環+強運營」商業模式，展現了在資產證券化領域的持續實踐能力，標誌着首程控股旗下資產的資產證券化進程取得里程碑式的突破。

此次專項計劃的原始權益人爲公司的全資附屬公司驛停車(北京)投資有限公司，優先級規模爲人民幣3.7億元，相較去年首次發行規模的2.1億元人民幣明顯擴大。發行期限爲18(3+3+3+3+3+3)年，信用評級爲AAA級，優先級利率爲2.4%。本專項計劃的底層資產覆蓋北京、重慶和佛山的8座停車場，周邊均臨近住宅以及核心商圈，地理位置優勢明顯，爲區內優質資產。上述地區均爲經濟發達的中國中心城市，經濟總量位於全國前列，其中今年上半年北京GDP總量全國排名第二，重慶市則排名第四，此外，上述地區的人口密度高，人均收入水平也相對較高，停車位供需缺口較大，底層資產的運營有廣闊的提升空間，有望持續展現更高的資產價值，給投資人帶來豐厚回報。

首程控股作爲本次專項計劃的擔保人，目前已經成爲中國基礎設施資產管理的領軍企業，其中停車業務也已經獨佔鰲頭，是中國停車行業的頭部企業，旗下優質停車資產已經橫貫中國東西南北，並已經攬獲衆多核心城市的核心商圈，機場的核心交通樞紐以及醫院等優質停車資產，伴隨疫情後出行人流快速恢復，公司業務規模迅速擴展，2024年前三季度的整體營業收入爲9.35億港元，實現同比大幅增長42%。穩健的運營也是本次產品成功發行能夠吸引多家投資人參與認購的主因，認購倍數高達2.07倍，顯示市場認購情緒高漲以及對產品的認可度高，同時也充分體現了資本市場對首程控股在停車領域運營能力的充分認可，標誌着公司實現了自身資產證券化的產業循環。

一方面，通過此次停車資產類REITs發行，公司可爲自持優質基礎設施資產尋求新的退出路徑，不斷盤活基礎設施資產價值，進一步提升了企業資金週轉率以及資產資本利用率，爲未來快速擴展以及獲取更多優質停車資產提供充足資金支持，從而持續鞏固公司在停車資產管理細分領域的行業龍頭地位，併爲行業提供了可持續發展的實踐樣本；另一方面，標誌着公司打造「資產營運+資產融通」商業閉環取得又一重大突破，進一步完善公司「優質資產收購+資產運營提效+資產證券化退出+循環投資」這一商業模式閉環，在一定程度上引領了行業的發展，有望將爲後續該行業資產融通模式與定價方面確立行業標準，並爲自主發行停車類公募REITs產品並打造自身REITs全生態鏈服務閉環奠定了堅實的基礎。

實際上，作爲首批公募REITs參與者，首程控股近年順應國家政策，對中國基礎設施公募REITs進行全鏈條佈局，通過公募REITs等創新金融工具盤活基礎設施行業底層資產，構建基礎設施資產全生命週期管理的服務閉環。首程控股未來還將積極推動旗下REITs業務，憑藉專業運營能力爲主營業務構建更多高層的戰略合作關係，實現與合作伙伴對於基礎設施資源的整合與提升，從而持續優化其資產結構以及提升各品類底層資產的價值。依託資產營運和資產融通的融合優勢，通過高質量的運營服務、精準的投資能力以及資本循環模式，既爲優質基礎設施資產尋找新的退出路徑，也利用資產證券化募集的資金進行再投資以及實現自身的規模化擴張。展望未來，首程控股有望成爲中國 REITs 的引領者，進一步夯實其作爲中國基礎設施不動產管理行業引領者的優勢地位。

SOURCE 首程控股有限公司