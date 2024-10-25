首程控股(697.HK)投資自動駕駛龍頭企業地平線在港上市 投資碩果滿枝再譜高質量發展新篇章

香港2024年10月25日 /美通社/ -- 10月24日，中國核心基礎設施服務商首程控股(697.HK)旗下的股權投資平台首程資本投資的地平線機器人（09660.HK）在港交所正式掛牌上市，開盤即實現 28.32%的漲幅，總市值一舉突破 660 億港元大關，不僅為首程控股基金管理貢獻可觀的億級超額收益，還進一步深化首程控股智慧出行領域全產業鏈佈局，實現以新質生產力推動公司高速發展。

地平線機器人是一家在智能駕駛領域具有重要影響力的公司，專注於乘用車高級輔助駕駛（ADAS）和高階自動駕駛（AD）解決方案的研發、生產與銷售，擁有專有的軟硬體技術，為汽車行業的智能化轉型提供了關鍵的技術支持，是中國前五大高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案提供商中唯一一家中國企業，將是中國汽車智能化變革的一支重要推動力量。

首程資本是首程控股旗下以風險投資、戰略投資與母基金投資為主的業務板塊，是首程控股生態中的重要一環，也是首程控股的"科技瞭望塔"，為首程戰略戰略發展提供科技發展思路。

多年來，首程資本持續圍繞智能電動車核心環節展開全產業鏈式重點投資佈局，積極佈局智能電動車產業鏈，機器人、新材料及智能製造、前沿科技等賽道，這些也都是當前國家發展新質生產力的關鍵組成部分。除了剛成功上市的地平線外，首程資本還投資了新能源汽車新勢力理想汽車(LI)。基因細胞藥物硬科技企業妙藝神舟、液晶材料領軍者八億時空、四足機器人行業開創者宇樹科技、具身智能機器人星海圖、人形機器人新勢力松延動力、量子精密傳感准獨角獸企業未磁科技、智能冷鏈物流機器人領軍企業粵十機器人等優質企業。有別於普通的財務投資，首程控股通過聚集產業鏈優勢，多方面賦能被投企業，包括積極推動地平線和理想汽車、北汽集團的合作，為地平線在北京區域發展提供更多服務支持，以及與被投企業理想汽車合資設立超充能源公司以及合作產業園區等多方面深度合作，從而進一步整合優勢資源形成業務協同帶來的疊加價值效應。

通過積極賦能，所投项目陸續成功在境內外上市也持續給首程控股帶來豐富的股權投資回報，其中理想汽車於2020年7月上市時，作為初始投資者，首程控股保守估計獲得了不低於3倍的收益。而高額的投資回報也給首程控股旗下的資產融通業務帶來了持續增長的收益，今年上半年，首程控股資產融通業務營收為1.3億港元，同比大幅增長近138%，拉動上半年公司整體營收達到5.36億港元，同比增長55%。

投資项目在為首程控股營收數據做出顯著貢獻的同時，更為具有重要意義的是，公司的股權投資業務又是促進旗下核心業務產業迭代與創新孵化的生態平台，依託所投企業涉及的前沿技術，實現賦能自身資產管理與迴圈。實際上，通過深度佈局智慧出行領域產業鏈也與首程控股旗下資產運營的停車場以及產業園業務形成了相互協同發展的賦能效應，提升自身主營業務的營運效率，最大化激發業務內在價值，最終實現極大提升公司的經營效益。公司作為港股和A股中唯一一家以停車資產管理為主業的上市公司，未來將逐步通過智慧出行領域的產業鏈佈局持續完善投資佈局，從而逐步完成對於停車行業傳統管理模式的重塑，形成以科技賦能為核心的輕資產運營全新模式。

展望未來，預計首程控股將繼續以新質生產力為發展新引擎，以科技賦能，構建以科技創新、人才等為核心要素的產業生態圈，逐步將產業生態圈的潛力轉化為實際的生產力，進一步提升公司的核心競爭力，也將為推動社會經濟的數字化轉型，智能化升級以及高質量發展持續貢獻力量。

SOURCE 首程控股有限公司