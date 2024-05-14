首程控股(697.HK)首季財報亮眼，資產營運強勢發力助力雙增長

香港2024年5月14日 /美通社/ -- 延續去年經濟復蘇的步伐，今年以來伴隨一系列寬鬆宏觀經濟政策出台，中國整體宏觀環境持續回暖，社會經濟活動日益活絡，企業經濟活力顯著提升。在利好的宏觀大環境下，作為中國領先的基礎設施資產服務公司，首程控股（697.HK）公司今日發佈的一季報業績顯示，截至2024年3月31日止三個月，公司錄得收入約港幣3.51億元，較去年同期上升9.0%，公司擁有人於本期間應估溢利約港幣1.18億元，較去年同期上升7.0%。

一季度的業績充分顯現出首程控股在正向宏觀環境下快速拓展的硬實力，展現出公司扎實的業務底盤以及穩健的基本面，雖然過去一年受困於宏觀大環境欠佳而表現差強人意，但是公司堅持從內而外通過持續優化組織架構，並堅持圍繞核心戰略穩步拓展，迎來了一季度業績的出色表現，期內公司資產管理以及資產融通業務齊頭並進，均獲取得顯著的戰略突破。

資產營運持續突破 大幅增長42.2%

資產運營方業務方面，公司整體資產管理規模穩步增長，運營效率也逐步增升。期內，公司圍繞停車業務以及產業園區持續精進業務。停車業務方面，公司繼續堅持「核心城市交通樞紐」這一戰略，期內成功獲取廣州市白雲國際樓場停車場經營項目，標誌著公司未來進軍珠三角其他城市的機場及其他資產類別的停車業務的關鍵戰略突破，機場項目再進一城並進一步務實了公司作為機場停車項目龍頭地位；另外，公司並獲得北京市豐台鐵路站停車場項目運營權，至今，首程控股已經獲得全國多個核心城市機場及高鐵站停車樓項目的運營權，實現了全國核心城市優勢停車資源全覆蓋。過去一年邊境開放，國內商旅人流持續增長，機場鐵路也迎來了客流高峰，數據顯示，2024 年一季度廣州市白雲機場的旅客輸送量接近2,000 萬人次，同比增長43%，同期全國民航共完成旅客運輸量接近1.8億人次，為歷年一季度客運量最高值，同比增長37.7%，較2019年同期增長10.2%，全國鐵路發送旅客突破10億人次，創同期歷史新高,日均發送旅客1114.7萬人次，同比增長28.5%。

首程控股依託專業化、數智化、標準化的資產運營能力以及豐富的停車管理經驗，完美承接住國內一季度強勁增長的商旅出行需求，並帶動公司營收和盈利強勁上升。

與此同時，首程控股還通過不斷升級業務架構持續優化組織效能，通過建立戰略客戶管理服務體系實現獲取更多的優勢停車資源。期內，公司一季度在東南區域開展整體服務合作佈局，截至 2024年4月在杭州市完成兩個大型購物中心停車場項目簽約，核心商務區停車位資源的持續獲取將有利於提升公司的毛利率，並加強營收以及盈利能力，最終轉化為持續上升的業績表現。公司在2024年二季度還將持續依託該戰略服務體系，繼續在上海市、南京市、蘇州市等重點城市圍繞大型購物中心高密度佈局停車場項目，不斷提升停車資產品質以及運營效能。

產業園運營方面，首程控股憑藉豐富產業資源以及豐富園區運營管理經驗，以打造城市生態文化涵養地標為發展思路，通過聚焦新消費、新科技、新服務，期內旗下各類園區項目均呈現蓬勃發展勢頭。其中，公司旗下正在運營的北京市六工匯項目產業簽約率和商業活力進一步提升，目前己吸引中國高新企業、上市企業、央企國企及外資企業入駐，目前整體出租率已超過 95%，該項目並榮膺「低碳創新」特色產業園以及「北京市特色消費街區」稱號；此外，公司首個定制化服務項目-理想汽車總部二期項目現己全面投入使用。

目前，首程控股圍繞停車出行和產業園區等基礎設施領域，已經構建了適應中國經濟環境的基礎設施管理業務生態鏈閉環，在為公司整體業績做出顯著貢獻的同時，並為旗下的資產融通業務未來發行REITs基金提供豐富優質的項目儲備。

公募REITs政策利好扶持 資產融通勢頭回暖

一季度期內，首程控股資產融通業務通過以公募REITs 作為基石，繼續全面推進「募資-投資-管理-退出」的生態閉環發展策略。公募REITs是國家盤活存量資產，煥發市場活動的重要工具，自推行2年以來，持續釋放利好政策支持，近期，國家持續出台《監管規則適用指引一會計類第4號》以及國務院提出將內地和香港合資格的 REITs 納入滬港通及深港通目標等相關政策支持REITs發展等相關利好政策，為公司協助客戶籌備發行及擴募的 REITs 諮詢項目帶來了更多的投資者關注和資金流入。目前，公司協助發行及擴募的中航易商含儲物流 REIT 及京能光伏 REIT已成功申報至上海證券交易所受理。

在經歷2023年深度回調後，一季度公募REITs市場持續回暖，公募REITs價格上漲也直接帶動了首程控股資產融通業務業績升溫，期內，公司資產融通業務收入約港幣1.48億元，虧損大幅收窄。

公司投資業務也持續突破，早前成立的目標規模人民幣100億的北京機器人產業發展投資基金已於一季度投資了涵蓋身智慧、腦機介面、仿生機器人、醫療機器人等多個機器人細分領域；另外一只同樣是100億規模的陽光首程城市發展基金也已物色多個儲備項目。與此同時，在保障房、社區商業類基礎設施等關領域，首程控股旗下城市發展基金的運作和項目儲備均進行了積極的優化和擴展， 實現資產的高效配置和運營提質增效，從而促進基礎設施資產的持續增值並提高整體投資回報。過去一年公司參與發起了2只百億城市發展基金以及數只十億元級別的專域以及綜合類基金，未來還將與更多行業以及投資機構龍頭形成結盟發行基金，立足自身在資產管理以及資產融通領域的龍頭優勢，充分發揮行業資源優勢，發掘優質企業，與實體產業共同成長並對其長期賦能，助力打造首都北京以及中國新質生產力新引擎。

組織的持續創新和優化是企業發展的源動力，圍繞上述資產運營和資產融通兩大核心業務，公司持續升級業務模式，形成了「戰略客戶經理+產品經理+大中台快速支持」的公司級網格式拓展模型，建立核心城市區域服務事業群，充分協同現有資源快速拓展業務，公司通過與大型央國企、地方政府及其平台公司建立深度合作，圍繞基礎設施資產盤活、REITs基金投資運營、園區協同合作、停車業務等領域開展深度合作，盤活基礎設施資產，並進一步擴大包括國家大力推進的戰備性產業投融資、智慧出行、城市生態運營等領域展開合作。

今年伴隨美國降息預期升溫，中國宏觀經濟數據持續改善的利好環境下，預計首程控股還將加大發展的步伐，堅持資產融通以及資產運營兩大業務雙輪驅動，貫徹落實基礎設施資產管理生態閉環發展策略，以朝向成為中國領先基礎設施資產服務商這一目標堅定前行。

SOURCE 首程控股有限公司