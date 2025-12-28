產業投資新範式：首程控股（697.HK）以百家機器人代理網絡，驅動4倍收益與生態協同

香港2025年12月28日 /美通社/ -- 近年來，機器人賽道備受關注，但真正實現規模回報與產業協同的項目較少。首程控股以「產業賦能」為核心，構建生態化打法，在機器人領域取得顯著成果：兩年賬面回報超四倍，簽約100家代理商，預計明年將有4家被投企業啟動上市。這表明公司已從傳統投資機構，轉型為連接技術、場景、渠道與資本的平台型企業，其核心邏輯在於：通過構建生態，讓投資回報成為系統效應的自然結果。

回報超四倍：穿透產業鏈，佈局生態

自2024年佈局機器人賽道以來，首程控股賬面回報已超四倍。在約20家被投企業中，宇樹科技、雲深處科技已進入上市輔導，預計2026年共有4家企業啟動IPO。這一成績源於其「只投最優」的篩選邏輯，以及對產業鏈的深度佈局。

「我們不是簡單投項目，而是沿產業鏈佈局。」首程控股董祕康雨表示。公司不僅投資企業，更投產業。2025年8月，成立機器人先進材料產業公司，聚焦電子皮膚、腱繩等關鍵材料，以「耐心資本」孵化硬科技，為生態提供底層支撐。這種系統化佈局，使得被投企業形成協同網絡，實現超越線性增長的回報。

從「金主」到「首席客戶」：構建場景與渠道閉環

在機器人行業，優質團隊往往不缺資金，缺的是真實場景與商業閉環。為此，首程控股主動轉型為「首席客戶」與「合夥人」，通過三方面推動機器人商業化：

一方面，成為約100家機器人企業的代理商，構建產業「數據與訂單中樞」，形成實時反饋的需求匹配引擎；另一方面，通過旗下品牌「陶朱新造局」，構建線上線下結合的機器人銷售與體驗網絡，並計劃在2026年將線下體驗店擴展至20家，「陶朱新造局」作為首程生態賦能的重要載體，通過線下體驗店降低使用門檻；再者，搭建機器人直播帶貨平台，通過「線下體驗+線上帶貨」模式，拉近尖端科技與消費者的距離，推動機器人從「科技產品」向「消費商品」跨越。未來還將佈局機器人維修保養服務，形成「售前—售中—售後」完整價值鏈，牢牢把握用戶觸達與長期服務的關鍵環節。

據康雨透露，目前線下門店已成為部分被投企業「10%以上級別的大客戶」，不僅是銷售渠道，更是產品驗證、用戶反饋與品牌塑造的關鍵節點。未來還將拓展維修保養服務，形成售前、售中、售後完整價值鏈，牢牢卡住用戶觸達與服務節點。

被投企業加速上市：從「投後管理」到「全公司投後」

「預計明年將有4家被投企業進入上市節奏。」康雨指出。企業密集衝刺IPO，既是財務成功的體現，也反映了平台生態的健康運轉，並形成良性循環：上市公司提昇平台信用→吸引更多優質企業與資源→強化渠道與銷售能力→助推下一批上市。

首程推行「全公司投後」模式，內部形成「被投企業可使用首程一切資源」的文化，從PR、政府對接，到融資路演、場景落地，全方位賦能。公司不僅是資本提供者，更是資源連接者、場景開放者與數據反饋者，推動企業從技術走向市場。

結語：成為產業中「最重要的交易桌」

首程控股的實踐，展現了一條從「投得好」到「建得好」的產業投資路徑。通過精準投資、渠道建設、場景賦能與生態協同，公司不僅獲得可觀回報，也推動了中國機器人產業的整體進步。在康雨看來，「這不再是一場財務遊戲，而是以生態為海的產業遠航。」

首程的終極目標或是成為機器人產業資源配置與價值交易的核心平台。通過整合資本、產業鏈、渠道、零售與上市通道，構建高效匹配技術、產品、場景與需求的生態系統。四年四倍回報，只是系統化平台工程的第一個里程碑。當連接產業全環節的網絡織就完成，其創造的價值將遠超出財務數字，標誌著一套從「價值發現」到「價值創造」與「價值共享」的產業投資新範式已然誕生。

SOURCE 首程控股有限公司