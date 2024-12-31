盛合晶微完成7億美元新增定向融資，耐心資本助力三維多芯片集成技術龍頭

江陰2024年12月31日 /美通社/ -- 盛合晶微半導體有限公司（SJ Semiconductor Co.以下簡稱「盛合晶微」）宣佈，面向耐心資本的7億美元定向融資已高效交割。本次新增投資人包括無錫產發科創基金、江陰濱江澄源投資集團、上海國投孚騰資本、上海國際集團、上海臨港新片區管委會新芯基金及臨港集團數科基金，以及社保基金中關村自主創新基金、國壽股權投資、Golden Link等。

高起點、高質量、高標準快速建設，盛合晶微自2014年起就致力於12英吋中段硅片製造，並進一步提供晶圓級先進封裝和多芯片集成加工等全流程的先進封裝測試服務，其終端產品廣泛應用於高性能運算、人工智能、數據中心、汽車電子、智能手機、5G通信等領域。在人工智能爆發、數字經濟建設持續推進的大趨勢下，盛合晶微著眼未來，持續加大研發創新投入，致力於三維多芯片集成先進封裝技術的迭代發展，不斷突破技術瓶頸，目前已形成了全流程芯粒多芯片集成加工的完整技術體系和量產能力。

2023和2024年公司連續兩年營收大幅增長。根據Yole市場研究報告，盛合晶微是全球封測行業2023年收入增長最高的企業。根據CIC灼識咨詢《全球先進封裝行業研究報告》有關2023年中國大陸地區先進封裝行業統計，盛合晶微12英吋中段凸塊Bumping加工產能第一，12英吋WLCSP市場佔有率第一，獨立CP晶圓測試收入規模第一。截止2024年其報告發佈之日，盛合晶微是大陸唯一規模量產硅基2.5D芯粒加工的企業。

近幾年，盛合晶微持續創新，精微至廣，在多個先進封裝技術工藝平台取得進步，2024年5月推出3倍光罩尺寸TSV硅通孔載板技術，標誌著其芯片互聯先進封裝技術邁入亞微米時代，有能力進一步提升芯片互聯密度，從而持續搶佔技術制高點，保持發展先機。本次超50億人民幣融資將助力公司正在推進的超高密度三維多芯片互聯集成加工項目建設，通過高性能集成封裝一站式服務，進一步提升公司在高端先進封裝領域的綜合技術實力，提升為數字經濟基礎設施建設服務的能力。

盛合晶微董事長兼首席執行官崔東先生表示：「本次增資是在公司推進上市過程中快速完成的，有針對性地引入堅定看好和願意長期支持公司發展的耐心資本和產業資本，藉以改善和優化公司股權治理結構，並結合公司長期發展規劃佈局，引入無錫市和上海市兩地國資投資，為公司長期發展注入新動能，也有利於公司與產業鏈生態的緊密協作，必將有力地推動公司繼續保持快速發展的新態勢，在人工智能和數字經濟發展新機遇下創造更大的價值，做出更大的貢獻！」

關於盛合晶微

盛合晶微半導體有限公司於2014年8月註冊成立，是全球首家採用集成電路前段芯片製造體系和標準，採用獨立專業代工模式服務全球客戶的中段硅片製造企業。以先進的12英吋凸塊和再布線加工起步，公司致力於提供世界一流的中段硅片製造和測試服務，並進一步發展先進的三維繫統集成芯片業務。公司總部位於中國江陰高新技術產業開發區，在上海和美國硅谷設有分支機構，服務於國內外先進的芯片設計企業。

SOURCE 盛合晶微半導體有限公司