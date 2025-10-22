香港弱能兒童護助會慶祝成立70年改變生命歷程

此外， SRDC 將舉行的重點活動包括2025年11月15日年度「大口環根德公爵夫人兒童醫院賣物會」，以及12月25日在大口環根德公爵夫人兒童醫院為病童舉辦的「SRDC聖誕巡遊暨聖誕老人午宴」。

香港弱能兒童護助會主席張達棠表示：「70週年既是我們與社區攜手同行的慶典，也是各界支持者不懈努力的見證，確保每位有需要的弱能兒童都能獲得茁壯成長所需的支援。同時，香港弱能兒童護助會推出全新項目『幫助孩子們回到家中』，協助香港貧困家庭。

在大口環根德公爵夫人兒童醫院多名依賴呼吸機的病童已具備出院條件，卻缺乏家居護理支援。該項目將為這些家庭提供居家護理及建立支援網絡，讓孩子安全回到家中，與家人團聚及享受家庭生活。」

他續稱，此新項目及其他計劃極需大家的慷慨捐助，目標籌款500萬元，期待與更多有心人攜手合作，為這些孩子點亮更光明的未來。

「 SRDC 七十載 轉化生命故事展」開幕相關照片下載：https://shorturl.at/K59m2

展望未來

在回顧歷史的同時，SRDC以創新與包容為重心，規劃擴展服務、利用復健新技術，推動研究及政策倡議，為香港弱能兒童爭取平等機會。

誠摯邀請共襄善舉

SRDC誠摯邀請大眾參與慶典。其中一個亮點為2025年11月15日「SRDC 70週年大口環根德公爵夫人兒童醫院賣物會」，所得善款將用於更新大口環根德公爵夫人兒童醫院的醫療設備，確保機構持續履行使命。

以下是展覽及官網（https://www.srdc.org.hk/zh/success-stories/）部分孩子（現已成年）的分享：

「我是殘疾人，也是自己生命的主人。只要心懷夢想、努力提升，就能展翅高飛，讓夢想之花盛放。」——網路作家宋蓓

「我不想再單靠政府資助，我想自食其力，也希望社會給予更多機會。」——鎮滔，住院19年後成功獨立生活並大學畢業。

影響深遠的歷史足跡

70年來，SRDC不懈地推動弱能兒童的醫療、復健與共融：

1955 年 ——創立並經營香港首家弱能兒童療養院，後來發展為大口環根德公爵夫人兒童醫院（1968年正式啟用）。與醫療及國際機構合作，引進結核、小兒麻痺與脊椎畸形的前沿治療。 1991年醫院交由醫院管理局管理。

——創立並經營香港首家弱能兒童療養院，後來發展為大口環根德公爵夫人兒童醫院（1968年正式啟用）。與醫療及國際機構合作，引進結核、小兒麻痺與脊椎畸形的前沿治療。 1991年醫院交由醫院管理局管理。 1992 年 —— 持續支援該院，並拓展公共醫療以外的醫療介入、研究、訓練、倡議及社區參與。

—— 持續支援該院，並拓展公共醫療以外的醫療介入、研究、訓練、倡議及社區參與。 1995 年 —— 引進「街坊小子」木偶劇團，與香港復康會合作，在小學演出包容主題木偶劇，涵蓋ADHD、自閉症、癲癇等，至今服務逾55萬名學童。

—— 引進「街坊小子」木偶劇團，與香港復康會合作，在小學演出包容主題木偶劇，涵蓋ADHD、自閉症、癲癇等，至今服務逾55萬名學童。 2009 年 —— 啟動「中國病童計劃」，為內地貧困兒童來港接受專科治療，術後顯著好轉返家。

—— 啟動「中國病童計劃」，為內地貧困兒童來港接受專科治療，術後顯著好轉返家。 2014 年 —— 資助多項研究與臨床試驗，例如資助港大劉宇隆教授進行「嚴重複合型免疫缺乏症（SCID）」新生兒篩檢試點，促成政府將SCID納入全港新生兒必檢計畫。

—— 資助多項研究與臨床試驗，例如資助港大劉宇隆教授進行「嚴重複合型免疫缺乏症（SCID）」新生兒篩檢試點，促成政府將SCID納入全港新生兒必檢計畫。 2024 年 —— 與香港大學深圳醫院展開新合作，服務特殊需求兒童。

—— 與香港大學深圳醫院展開新合作，服務特殊需求兒童。 2025 年 —— 即將公佈未來5年影響計畫！

更多故事請見：https://www.srdc.org.hk/zh/success-stories/

關於香港弱能兒童護助會

每個孩子•每個故事 • 改變生命

我們相信每個患有罕見疾病或殘疾的兒童都值得擁有有尊嚴、有質素的生活，他們的照顧者亦然。

透過治療資助、研究訓練、社區教育及外展支援，我們為貧困兒童提供關鍵性的支援，讓每個孩子都能書寫更光明的未來。

欲了解70週年慶典詳情或捐款支持，請瀏覽www.srdc.org.hk。

SOURCE 香港弱能兒童護助會