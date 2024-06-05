大韓航空宣佈將於7月1日開通首爾至澳門新航線

新航線將進一步豐富大灣區旅客的出行選擇

澳門2024年6月5日 /美通社/ -- 近日，大韓航空宣佈新增首爾至澳門航線，新航線將於7月1日起正式開通並計劃每日運營。其中，首爾至澳門航班將於首爾時間晚9時15分從仁川國際機場起飛，澳門當地時間晚11時55分抵達澳門國際機場；澳門至首爾的返程航班將於澳門當地時間凌晨1時10分起飛，首爾時間上午6時抵達仁川國際機場，全程飛行時長約3小時40分鐘。

新開通的首爾至澳門航線將於7月15日起投入使用空客公司的最新機型A321neo客機。這款機型不僅具備高安全性和運行效率，也擁有現代化的設計、前沿的技術以及寬敞的客艙空間，包括可180度傾斜完全平躺的商務艙座椅，為旅客帶來更加舒適的飛行體驗。

新航線的開通為大灣區旅客提供了更加便利的航班選擇。旅客從江門、中山、台山等城市出發，均可在2小時內抵達澳門機場。此外，不僅可以輕鬆飛往韓國，旅客也可以選擇經由韓國的仁川國際機場轉機前往北美和日本地區，滿足了旅客更加多樣化的出行需求。

大韓航空中國區首席代表樸耀翰先生表示：「 目前，國際旅行市場逐步恢復，旅客對高質量航空服務的需求也日益增長。我們將積極響應航空市場動向和旅客出行需求，不斷優化我們的航線佈局，並帶來更加舒適、便捷和愉悅的旅行體驗。」

首爾至澳門新航線的開通，標誌著大韓航空將成為澳門地區首個提供韓國航線的全服務航司。未來，大韓航空計劃繼續擴展中國地區的航線網絡，為旅客帶來更加豐富、便利的出行選擇和優質的航空服務。

[參考資料 : 首爾至澳門航線航班信息表]

航線 航班號 起飛時間 到達時間 班期 首爾 - 澳門 KE169 21:15 23:55 每日 澳門 - 首爾 KE170 01:10+1 06:00+1

關於大韓航空

大韓航空成立於1969年，是全球20大航空公司之一。在新冠疫情發生之前的2019年，大韓航空運送了超過2700萬名乘客，目的地遍及五大洲39個國家和地區的110個城市。大韓航空擁有由159架飛機組成的現代化機隊與20,000餘名專業員工。大韓航空的全球樞紐位於韓國仁川國際機場（ICN），其核心業務為航空客運，貨運，航空航天以及飛行器維修。

大韓航空出色的表現和對最高水平安全和客戶服務的承諾得到了廣泛認可。大韓航空曾多次獲得Skytrax五星級航空公司評級、《Air Transport World's》年度航空公司獎和年度貨運運營商獎在內的航空業頂級獎項。

大韓航空是環球航空聯盟 －「 天合聯盟」 （SkyTeam）－的創始成員。聯盟的19個成員航空公司每天能為旅客提供10,062余架次航班，覆蓋全球170個國家和地區的1,062個目的地。

憑借50餘年的全球服務經驗，秉承成為備受尊敬的業內領袖的願景，大韓航空長久致力於為乘客提供世界一流的服務。

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SOURCE 大韓航空