迎戰酷暑！英國百年品牌「摩飛移動式空調」7/20 嘖嘖募資火熱上線

摩飛官方網站：https:// morphyrichards.com.tw

顛覆傳統冷氣！免安裝、即插即冷的智慧新選擇

源自1936年的英國百年家電品牌 Morphy Richards（摩飛），以英倫質感設計與創新科技聞名全球，暢銷超過30個國家、深受千萬家庭信賴。這款新一代的移動式空調主打「免複雜安裝、即插即冷」的極致便利性。有別於中央空調或分離式冷氣的全屋降溫邏輯，摩飛移動式空調主打「定點速涼」——哪裡熱、哪裡涼，精準對應租屋族單一房間、廚房備料悶熱區、陽台家務空間、戶外帳篷等局部降溫需求，不必大費周章、也不必負擔全屋耗電成本。

其輕巧美型的機身設計搭配隱形手把與萬向滾輪，讓人在客廳、廚房、臥室，甚至戶外帳篷之間輕鬆移動，真正實現「冷氣隨身走」。

7/20 北中南 Beutii 門市實機搶先體驗 嘖嘖募資同步販售

為了讓消費者能親自感受這台移動式空調的強勁冷風與精緻質感，摩飛特別與質感美學家電通路 Beutii 合作。自 7 月 20 日起，消費者可至以下北、中、南指定門市，現場體驗實機運轉的沁涼魅力：

Beutii 南港 LaLaport 店（北部）

地址： 台北市南港區經貿二路 131 號 B1

Beutii 台中 LaLaport 店（中部）

地址： 台中市東區進德路 600 號 3 樓

Beutii 台南南紡店（南部）

地址： 台南市東區中華東路一段 366 號 A1 館 B1

摩飛移動式空調將於7月20日在嘖嘖募資平台正式開賣，限量超早鳥優惠名額有限。即刻點擊連結設定開賣提醒，搶先成為全台首批擁有者！

嘖嘖專屬的短網址連結：https://sangu.vip/0b3v5

摩飛官方網站：https:// morphyrichards.com.tw

SOURCE Morphy Richards（摩飛）