740.6W，天合光能打破N型i-TOPCon組件輸出功率世界紀錄

常州2024年4月26日 /美通社/ -- 近日，天合光能光伏科學與技術全國重點實驗室宣佈，其自主研發的210+N型i-TOPCon光伏組件，經權威第三方檢測認證機構TÜV南德認證，最高輸出功率達740.6W，創造了新的世界紀錄。

這也是天合光能第26次，在光伏電池組件轉換效率和組件輸出功率方面，創造和刷新世界紀錄，以一連串「第一」引領光伏創新發展。

天合光能這一突破世界紀錄的組件，採用最新一代N型先進i-TOPCon電池，融合激光誘導燒結、邊緣鈍化、高阻密柵、高密度封裝、低電阻連接等創新技術，實現電池鈍化效果顯著提升、光學利用最大化和極低的電學損耗，使組件功率和效率大幅提升。「每一次突破都源於我們對技術創新持之以恆的追求。」天合光能股份有限公司董事長兼CEO，光伏科學與技術全國重點實驗室主任高紀凡說，「i-TOPCon技術的持續領先，再次展現了天合光能引領700W+時代及210+N先進技術平台的競爭力和向上的能量。鼓勵創新、保護創新也是行業發展的源動力。」

10年研發，持「韌性」 創「高度」

天合光能TOPCon研發之旅始於2015年。

2015年，天合光能率先在國內開展TOPCon研究並形成首個專利，首創性提出正背接觸的「i-TOPCon」雙面電池結構及其工藝流程，創造了首個大面積i-TOPCon電池的世界紀錄，併入選馬丁•格林主編的太陽電池世界紀錄Efficiency Table及美國NREL太陽電池世界紀錄版圖。目前，天合光能在TOPCon領域的專利數超百件，位居行業前列，這是天合光能卓越創新能力的最好證明，也是獲得業內廣泛認可的最好體現。

2018年，天合光能率先開展i-TOPCon電池的產業化，致力於引領先進技術的產業化進程，推動行業發展。2023年5月，天合光能創新推出新一代i-TOPCon Advanced技術，疊加210產品技術的全面應用，至尊210+N型700W+組件於8月實現量產，天合光能也成為行業率先實現TOPCon組件量產功率突破700W的組件製造商；同年12月，天合光能宣佈新一代N型i-TOPCon Advanced電池技術再次升級，至尊210+N組件功率最高達到720.53W，這也是目前行業TOPCon量產的最高功率水平。

10年間，天合光能堅定深耕TOPCon先進技術路線，保持對「技術細節」的把控，步步有力, 精益求精，持續迭代升級新技術，從而實現連續的效率和功率提升，彰顯了天合光能在TOPCon領域的韌性和技術領先實力，也為光伏行業樹立了嶄新的標桿。

堅守「長期主義」一起向前

天合光能，始終面向未來創新。當前，TOPCon可持續成長力已被廣泛認可，迭代升級空間廣闊。天合光能將繼續堅守TOPCon「長期主義」，下一階段，通過應用正面全鈍化接觸電池技術和疊層技術，抵達N型i-TOPCon的新里程碑。

從去年i-TOPCon Advanced技術發佈、700W+組件量產，到至尊N型組件升級至720W，並應用於全球，再到如今210+N 型i-TOPCon組件實驗室功率突破740W。不到一年時間，實現4次跨越。天合光能始終從底層核心技術出發，持續升級的至尊210+N型產品也將不斷為客戶帶來更高的價值，以超高價值力引領行業持續向前。

SOURCE 天合光能