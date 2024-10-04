商湯科技協辦康樂及文化事務署、香港科學館籌劃的「盛世啟航----新中國成立75周年成就」展覽系列之「智慧時代」展覽

作為商湯展覽的重點項目，「引力戰場」早前在內地推出時反應非常熱烈，這次香港展覽更將升級了遊戲設置，為本地玩家帶來刺激好玩的沉浸式娛樂遊戲新體驗。該項目融合了AI和MR技術，可實時轉播及總結成就，即時生成玩家排行榜。每次遊戲可容納最多6人，讓玩家以艦員身份，體驗「萬有引力」號執行追捕「藍色空間」號的任務進程中，雙方艦員的星際角逐，引領玩家穿梭於現實與科幻的場景，呈現科幻與科技結合的獨特魅力。《三體‧引力之外》是商湯與《三體》版權方三體宇宙合作開發的線下沉浸式娛樂項目，2023年4月在上海開業，同年12月在杭州舉辦為期6個月的快閃體驗店，其中包含「引力戰場」MR對戰遊戲，將《三體》引人入勝的劇情從紙張躍現觀眾眼前，以多元藝術結合科技的形式帶來感官刺激。

商湯科技旗下多項AI研發成果亦悉數亮相，展現AI在大模型、機器學習等領域的廣泛應用，以及這些技術如何與中國文化相結合，創造出獨特的藝術與實用價值。其中，「元蘿蔔SenseRobot」AI下棋機器人圍棋版和象棋版，採用深度學習和自我訓練等方法，達到大師級棋力對弈；「秒畫SenseMirage」讓觀眾親身體驗AI技術以文字生成圖像。展覽亦展出由中央美術學院邱志傑教授創作並贈予商湯的巨幅畫作，探討當代科技進步與人類社會的複雜關係，通過「人工智能大河」串聯AI的歷史、技術領域、重要演算法及其應用，展現了AI的宏大發展。

商湯集團董事會執行主席兼首席執行官徐立博士表示：「今年十月，商湯科技將迎來成立十周年的重要里程碑，參與『盛世啟航—新中國成立75周年成就』展覽系列對我們而言意義非凡。作為協辦「智慧時代」展覽的唯一一間商業機構，我們相信是次展覽不僅讓市民回顧新中國75年來在科技領域的砥礪奮進與全面發展，更體現商湯十年創新歷程的豐碩成果，共創更美好明天。商湯科技自成立以來，始終致力於推動AI技術與研發，盼惠及社會發展。展望下一個十年，我們將繼續挑戰自我，引領AI生態，攜手研發先進技術，為香港以至全球貢獻更多造福社群的技術和應用。」

「盛世啟航——新中國成立75周年成就」展覽系列 香港科學館「智慧時代」展覽詳情

展覽時間： 2024年9月27日 至 2025年2月5日 展覽地點： 香港科學館地下特備展覽廳 展覽費用： 免費

關於商湯集團

作為人工智能軟件公司，商湯科技以「 堅持原創，讓 AI 引領人類進步」為使命，旨在持續引領人工智能前沿研究，持續打造更具拓展性、更普惠的人工智能軟件平台，推動經濟、社會和人類的發展，並持續吸引及培養頂尖人才，共同塑造未來。

商湯集團擁有深厚的學術積累，並長期投入於原創技術研究，不斷增強行業領先的多模態、多任務通用人工智能能力，涵蓋感知智能、自然語言處理、決策智能、智能內容生成等關鍵技術領域，同時包含 AI 芯片、AI 傳感器及 AI 算力基礎設施在內的關鍵能力。此外，商湯前瞻性打造新型人工智能基礎設施—— SenseCore 商湯 AI 大裝置，打通算力、算法和平台，並在此基礎上建立商湯多模態大模型及研發體系，以低成本解鎖通用人工智能任務的能力，推動高效率、低成本、規模化的 AI 創新和落地，進而打通商業價值閉環，解決長尾應用問題，引領人工智能進入工業化發展階段。商湯集團業務涵蓋生成式AI、傳統AI和智能汽車，相關產品與解決方案深受客戶與合作夥伴好評。

商湯集團倡導「發展」的人工智能倫理觀，並積極參與有關數據安全、隱私保護、人工智能倫理道德和可持續人工智能的行業、國家及國際標準的制訂，與多個國內及多邊機構就人工智能的可持續及倫理發展開展了密切合作。商湯《AI可持續發展道德準則》被聯合國人工智能戰略資源指南選錄，是亞洲首家獲此殊榮的人工智能公司。

目前，商湯科技已於香港交易所主板掛牌上市。商湯集團現已在香港、上海、北京、深圳、成都、杭州、南平、青島、三亞、西安、澳門、京都、東京、新加坡、利雅德、阿布扎比、杜拜、吉隆坡、首爾等地設立辦公室。另外，商湯科技在泰國、印度尼西亞、菲律賓等國家均有業務。更多訊息，請訪問商湯科技網站、LinkedIn、X、Facebook和YouTube專頁。

SOURCE SenseTime