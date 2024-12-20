太保資產香港：管理資產規模超750億港元，市場影響力持續提升

上海2024年12月20日 /美通社/ -- 2024年12月，中國太保迎來H股上市15周年。

中國太保投資管理（香港）有限公司（太保資產香港）作為中國太平洋保險集團（下稱「中國太保」）在海外的唯一投資平台，近年來充分把握香港市場的業務機會，近年來不斷擴大資產覆蓋種類、增強跨境通道建設、豐富產品體系，並制定了長期發展規劃，在香港市場的發展取得顯著成果，在港市場影響力不斷提升。

太保資產香港積極通過與中國太保集團及太保資產公司建立協同銷售體系，與在港兄弟保險公司進行項目協同，促進了資產端和負債端業務的共同發展。太保資產香港進一步以市場化運作和發展為導向，堅定以保險資金為本，大力發展第三方資產管理業務。太保資產香港致力於發展差異化的產品策略，保持管理資產類別的多樣性，提高市場競爭力。截至當前，太保資產香港第三方資產管理規模接近100億港元，總管理資產規模超過750億港元。

在客戶群體方面，太保資產香港繼續構建多層次的客戶群體，覆蓋國內銀行系子公司、券商、外資銀行、家族辦公室、高淨值個人等多種客戶需求。客戶所在地區從國內、香港本地已逐漸擴展到發達國家地區和中東地區等地的客戶。與此同時，太保資產香港在做好保險資金和境內機構資金對外投資「走出去」工作的同時，逐步提升引入外資客戶投資中國國內資本市場的「引回來」的功能。

太保資產香港定位為中國太保立足香港的專業化金融投資管理平台，發揮香港市場橋頭堡作用及境外投資能力，持續做好全球資產配置、第三方資產管理、投資顧問等業務領域工作。太保資產香港將進一步發揮立足香港全球金融市場中心的優勢，借力信息優勢和地區優勢發揮自身作用，推動投資策略產品化轉型，建立和拓展銷售渠道覆蓋能力，進一步完善產品譜系，打造品類齊全的產品池，滿足客戶多元化的投資產品需求，匹配客戶投資收益、風險分散、事務管理的綜合財富管理和資金管理需求。

SOURCE 中國太平洋保險（集團）股份有限公司