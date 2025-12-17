綠建材75%時代來臨：太格地材以「健康、循環」策略，助力建築落實ESG

2025年第四季，太格舉辦「太格永續論壇暨趨勢發表會—BEYOND 75%」，聚焦綠建材法規演進、金融永續治理及健康建築趨勢，吸引醫療機構、金融業、房地產業、以及建築設計業等單位參與。論壇討論核心議題包括室內綠建材使用比例提升、法規與制度調整，並透過建材選用降低營運風險與建築的碳足跡。

太格產品已廣泛應用於建案住宅、學校運動、醫療生技、飯店餐廳、商辦商空及電子高科技廠房等六大領域，合作客戶涵蓋Apple、Google、Microsoft、NVIDIA等國際企業，國泰建設、冠德建設、龍寶建設、玉山金控、國泰金控、聯強國際等台灣指標企業，彰顯永續建材不僅是綠色選擇，更能成為企業建立競爭力的高效執行方案。

因應淨零碳排與ESG發展，太格地材以「健康」與「循環」為兩大核心，從材料本質出發，建構兼顧人與地球健康的永續地面建材策略。

一、KRONOTEX太格德國固碳木地板：經由木材生長過程中，吸收並封存二氧化碳的特性，協助降低建築全生命週期的蘊含碳；其原料來源通過FSC永續森林管理認證，確保材料來自可追溯且負責任的林業體系，兼顧品質、環境與生態保育。

二、Shaw太格美國循環地毯：採用搖籃到搖籃設計理念，從源頭排除不利回收與健康性的PVC材料，在地毯使用年限結束後，可完整回收並重新製成同級新地毯，避免成為最終廢棄物，有效降低商業空間翻修過程廢棄物與資源浪費，讓地材成為企業推動循環經濟、與降低營運環境風險的重要工具。

三、Gerflor太格法國彈性地板：已通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）的減碳目標驗證，展現其符合全球減碳路徑的承諾。Gerflor透過提升再生能源使用比例、增加再生材料含量，降低產品生命週期的環境影響，為醫療、教育與商用空間提供兼顧性能與永續的地材選項。

隨著ESG概念深入金融與醫療產業，「綠建材」已成為專案風險管理與營運策略的一部分。金融機構透過綠色金融與永續授信，要求不動產投資案符合綠建材、綠建築及低碳建築標準；醫療機構則高度關注室內空氣品質與環境衛生，健康建材已成為醫療空間安全的首要基礎。

此外，太格整合「太格AI報你知」頻道與「碳足跡計算器」等數位工具，協助客戶在規劃與採購階段，評估並量化建材的永續效益，確保選用既符合法規，又能展現優異的ESG成效。太格地材此次發起的「BEYOND 75%」議題，除了將最新的國家政策與法規動向分享給業界相關人士，更是號召同業共同參與，凝聚力量，一起推動台灣綠建築的永續發展。

更多資訊可參考太格地材官網 www.semiflor.com.tw ，永續專案洽詢02-8601-9259

SOURCE semi太格地材