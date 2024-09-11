新華絲路：776MW！賽拉弗創新賦能雲南光伏高質量發展
11 9月, 2024, 18:21 CST
北京2024年9月11日 /美通社/ -- 近日，由賽拉弗能源集團（簡稱「賽拉弗」）供貨的雲南省776MW高效光伏項目正在火熱推進中。
該項目位於雲南省楚雄市、臨滄市、曲靖市、廣南縣等地，於2023下半年正式啟動建設。該項目共涉及6個具體項目，目前已竣工2個、在建4個。預計項目全部建成投產後，每年可向電網輸送約13億千瓦時綠色電能，為雲南經濟高質量發展注入澎湃綠色動能。
項目全部採用賽拉弗賽科182mm雙面系列組件，該產品將多主柵技術、高密度封裝、半片技術相結合，轉換效率超過21.3%，背面發電增益在10%—30%之間，成熟的包裝方案可實現高可靠高容量運輸。
賽拉弗董事長李綱表示，「雲南是賽拉弗深耕西南市場的重要陣地。作為本次項目的核心組件供應商，賽拉弗在眾多競爭中脫穎而出，再次彰顯出我們的行業實力與品牌價值。」
為助力雲南光伏產業高質量發展，今年賽拉弗又一生產基地在雲南廣南落地，規劃組件產能1GW，已於今年5月宣布正式投產。
李綱表示，未來，賽拉弗將助推更多清潔能源項目落地雲南，為當地建設綠色能源強省貢獻更多力量。
賽拉弗自成立以來迅速成長，連續十年被彭博新能源財經列為Tier1組件供應商，五次被PVEL評為頂級組件商，旗下產品已行銷全球120多個國家和地區。
原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/342051.html
SOURCE 新華絲路
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