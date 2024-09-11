新華絲路：776MW！賽拉弗創新賦能雲南光伏高質量發展

項目全部採用賽拉弗賽科182mm雙面系列組件，該產品將多主柵技術、高密度封裝、半片技術相結合，轉換效率超過21.3%，背面發電增益在10%—30%之間，成熟的包裝方案可實現高可靠高容量運輸。

賽拉弗董事長李綱表示，「雲南是賽拉弗深耕西南市場的重要陣地。作為本次項目的核心組件供應商，賽拉弗在眾多競爭中脫穎而出，再次彰顯出我們的行業實力與品牌價值。」

為助力雲南光伏產業高質量發展，今年賽拉弗又一生產基地在雲南廣南落地，規劃組件產能1GW，已於今年5月宣布正式投產。

李綱表示，未來，賽拉弗將助推更多清潔能源項目落地雲南，為當地建設綠色能源強省貢獻更多力量。

賽拉弗自成立以來迅速成長，連續十年被彭博新能源財經列為Tier1組件供應商，五次被PVEL評為頂級組件商，旗下產品已行銷全球120多個國家和地區。

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SOURCE 新華絲路