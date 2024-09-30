圓幣科技獲得780萬美元A1輪融資

香港2024年9月30日 /美通社/ -- 圓幣科技宣布完成780萬美元A1輪融資。本輪融資中，圓幣科技獲得了紅杉中國、Hivemind Capital、Aptos Labs、Hash Global、SNZ Capital、Solana Foundation、Anagram和Upward Capital等業內知名企業的戰略投資。這輪融資將使圓幣科技連接Web2和Web3世界並繼續為建設香港Web3生態做出貢獻。

2024年7月18日，圓幣科技宣布其子公司圓幣創新科技有限公司已被納入香港金融管理局（金管局）的穩定幣發行人沙盒計劃。作為首批加入沙盒的機構之一，圓幣科技即將在金管局沙盒中測試其港元穩定幣營運計劃。同時，圓幣科技的另一家子公司圓幣錢包科技有限公司已獲金管局發出的儲值支付工具（SVF）牌照並在2023年底正式運營。借助各子公司的平台和能力，圓幣科技正在積極建設一個可信且合規的金融平台網絡。

這次A1輪融資是圓幣科技在2020年的種子輪融資後的又一重要進展。圓幣科技一直得到眾安數字資產集團有限公司（眾安數字資產）、HashKey Group、Dragonfly、Bright Venture，以及Eminent Vision等原始股東的全力支持。這為圓幣科技帶來了強大的生態支持，包括 Hashkey的全球合規交易平台、Web3基礎設施包括Hashkey Chain、眾安數字資產的托管和資管能力等等。依託分別在Web2和Web3有深厚背景的股東支持以及經驗豐富的團隊，圓幣科技期待真正連接Web2和 Web3，推動香港建設成為全球Web3中心。

圓幣科技行政總裁劉宇表示：「傳統支付行業正迎來被區塊鏈技術和穩定幣顛覆的良機，這將實現更高效、更便宜的跨境支付網絡。香港在虛擬資產監管上引領全球，我們深信合規、透明的穩定幣將為市場注入活力，解決傳統支付及金融的痛點，吸引更多機構參與，從而助力香港成為全球Web3中心。」

Hivemind合夥人兼亞洲區主管霍登進表示︰「我們非常高興能夠支持圓幣科技繼續引領穩定幣和跨境支付的未來。我們認為，合規穩定幣是加密貨幣的關鍵成長領域，尤其是在全球企業和機構對受監管的穩定幣需求攀升的情況下，合規穩定幣能夠提供真正的產品市場契合度。在我們看來，圓幣科技的策略定位，再加上陳德霖博士和劉宇女士所領導的資深團隊，以及香港主要Web3行業推動者對圓幣科技的大力支持，足以讓圓幣科技主導不斷演變的亞洲金融格局。」

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關於圓幣科技︰

圓幣科技集團（圓幣科技）是連接Web2和Web3的金融平台，運用創新金融科技，致力建構互信互聯的商業世界。圓幣科技建基香港，面向全球，協助企業以更便利、更具成本效益的方式使用金融服務、提升貿易效率、促進香港作為亞洲貿易樞紐和國際金融中心的發展。了解更多︰ https://rd.group/zh-Hant/



由圓幣科技旗下子公司主理的創新方案包括︰

圓幣錢包︰

圓幣錢包科技有限公司（圓幣錢包）為香港儲值支付工具（SVF）牌照持有機構（牌照號碼︰SVF0016），讓全球企業隨時隨地手機遙距開戶，支援多個法幣幣種。圓幣錢包致力為企業提供高效、創新的支付方案，促進香港作為亞洲貿易樞紐和國際金融中心的發展。了解更多︰https://rd.group/zh-Hant/products/wallet/

HKDR 穩定幣（HKDR）︰

HKDR穩定幣（HKDR）是可靠的穩定幣，與港元1︰1等值，其儲備由優質兼具高流動性的資產所組成，並將妥善存放於受監管的金融機構的獨立託管賬戶內。公眾可透過定期公布的獨立認證報告了解儲備詳情。HKDR的發行機構圓幣創新科技有限公司於2024年7月成為首批參與香港金融管理局穩定幣發行人沙盒的機構之一，圓幣創新科技有限公司將嚴謹遵從發HKDR的監管要求，為推動香港作為全球Web3和虛擬貨幣的樞紐的持續發展作出貢獻。了解更多︰https://rd.group/zh-Hant/hkdr/

SOURCE RD Technologies