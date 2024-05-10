復星國際成功完成約8億美金貸款的再融資

香港2024年5月10日 /美通社/ -- 復星國際有限公司（香港聯交所股份代號：00656）（簡稱「復星國際」、「復星」或「公司」）成功完成2024年5月7日到期的8.04億美元貸款的再融資，其中5.97 億美元是通過成功籌組一筆新銀團貸款，餘下通過自有資金償還。

復星一直與銀行保持緊密合作，參與此次新籌組的5.97 億美元銀團貸款的銀行有：中國銀行（澳門）、中國銀行（上海）、法國巴黎銀行、東亞銀行、德國商業銀行、恒生銀行、滙豐銀行、法國外貿銀行、卡塔爾國家銀行及渣打銀行。此筆銀團貸款是今年以來中國民營企業同類貸款中規模最大的一筆，充分反映了境內外銀行對復星流動性的認可，並體現了境內外銀行對復星的堅定支持。

復星一直擁有多元的融資渠道和市場廣泛認可的融資能力，資金安全性高。公司一貫秉持穩定的資金管理原則，積極管理並優化債務久期、成本等條件。未來，復星將繼續聚焦主業，穩健發展，提升優勢產業的運營能力，並將持續優化債務結構，加強流動性管理，為新一輪的穩健發展蓄力。

關於復星

復星創立於1992年，經過逾30年發展，已成為一家創新驅動的全球家庭消費產業集團。秉持讓全球家庭生活更幸福的使命，復星致力於服務全球十億家庭客戶，戰略聚焦健康、快樂、富足的幸福生態系統。2007年復星國際在香港聯交所主板上市（股份代號：00656.HK），截至2023年12月31日，公司總資產達人民幣8,084億元，MSCI ESG評級為AA，是大中華地區唯一一家MSCI ESG評級為AA的綜合型企業。

SOURCE 復星