復星國際通過綠鞋機制成功完成8.88 億美元共25家銀行參與可持續發展掛鉤銀團貸款

香港2024年10月2日 /美通社/ -- 復星國際有限公司（香港聯交所股份代號：00656）（簡稱「復星國際」或「復星」或「公司」）成功完成總額為 8.88 億美元的可持續發展掛鉤銀團貸款。該貸款最初於今年5月以6.03 億美元簽約，並設有綠鞋機制允許新增銀行參與。最終的貸款規模是今年迄今為止中國民營企業在市場上同類貸款規模中最大之一。

本次銀團由包括中國銀行（澳門）、中國銀行（上海）、葡萄牙商業銀行、東亞銀行、法國巴黎銀行、德國商業銀行、恒生銀行、滙豐銀行、法國外貿銀行、卡塔爾國家銀行、上海商業銀行和渣打銀行牽頭；滙豐銀行、法國外貿銀行和渣打銀行被指定為該貸款的 ESG 協調行。

銀團貸款為復星恒常觸達市場的融資渠道之一，自 2017 年以來，公司每年均成功籌組一筆3 年期銀團貸款，並自 2023 年起加入了可持續發展掛鉤元素，以推進公司可持續發展策略。每年的銀團貸款不僅得到了與公司長期合作銀行參與，同時也開拓與新合作銀行建立長期合作關係。本次完成的銀團貸款吸引了來自中國、意大利、盧森堡、日本、法國、泰國、汶萊和阿聯酋的新貸款人，其中新合作包括北京銀行、意大利聯合聖保羅銀行、日本三菱日聯銀行和法興銀行，充分反映了境內外銀行對復星的認可。

復星一直維持多元化的融資渠道和審慎的財務政策，並一直積極優化其債務久期和成本。展望未來，復星將繼續踐行聚焦主業的戰略，提升優勢產業的運營能力。復星將繼續優化債務結構，加強流動性管理，為下一階段的穩健發展做好準備。

關於復星

復星創立於1992年，經過逾30年發展，已成為一家創新驅動的全球家庭消費產業集團。秉持讓全球家庭生活更幸福的使命，復星致力於服務全球十億家庭客戶，戰略聚焦健康、快樂、富足的幸福生態系統。2007年復星國際在香港聯交所主板上市（股份代號：00656.HK），截至2024年6月30日，公司總資產達人民幣8,219億元，MSCI ESG評級為AA，是大中華地區唯一一家MSCI ESG評級為AA的綜合型企業。

SOURCE 復星