調查指80％家長憂學業壓力 靜音艙助改善學習環境

調查指出，八成家長認為子女壓力過大，當中96%家長指學業壓力為主要來源。當面對壓力時，70%家長希望享受「Me Time」，與此相應，67%家長也認為讓子女獨處是減壓的有效方法。然而，有44%的家長表示允許子女打遊戲機以釋放壓力，亦有15%家長認為讓子女大嗌、盡情釋放，可以發洩情緒，達到舒壓效果。

學習專注力不足 家庭空間成挑戰

51%的學生專注時間不過半小時，小學生情況尤為嚴重。調查顯示，家居環境狹窄（68%）及缺乏獨立空間（34%）是主要原因。儘管86%的家長認同個人空間有助專注力提升，現實卻是34%的學生沒有獨立書房或睡房。

而家長對外出自修的態度亦存在分歧，有過半數家長（54%）不喜歡喜歡讓子女外出到自修室，主要原因為子女仍年幼，不適宜單獨外出（60%）、於自修室容易結識閒雜人等（51%），及認為於自修室更易分心（35%）。

靜音艙成針對校園空間問題的創新解決方案

Contex推出的「靜音艙」成為學校與家庭的新選擇。這款設施不僅具備高效隔音功能，還採用靈活設計，滿足多場景需求，例如校園的自修室、輔導室，以及家庭的私人書房。

炮台山循道衛理中學校長沈立平指出：「校園加設了具私隱度的靜音艙，讓學生無論是在學習、情緒調節還是其他個人發展方面，都能擁有更理想的環境。而配合校園實際需要，靜音艙空間可隨時隨地化身成自修室、輔導室、小型會議室等，幫助提升學生學習、興趣及整體發展潛力，滿足教學多樣性。」

英華書院同樣在校園內設有靜音艙，英華書院陳狄安校長表示師生對於校園引入靜音艙的反應良好：「不少教師同工在課後會到靜音艙內互相交換教學意見，因為學生課後仍會在課室頻繁出入，加上清潔員工也會進內打掃，始終不太方便，靜音艙便為教師們提供了一個優良的交流空間。我們重視學生的學習環境，靜音艙提供了舒適及寧靜的空間予學生和教師進行交流及會面，我們致力為推動建立更完善本地校園空間，探索更多可能。」

「靜音艙」產品特色包括：

高效隔音設計：採用吸音物料與迷宮式排氣管，有效減少噪音干擾，提升專注力。

靈活應用場景：靜音艙除了可化身自修室，更適用於圖書館、學校輔導室及會議空間，可根據需求靈活移動。

免工程安裝：不需要進行繁瑣裝修，靜音艙可即時安裝，避免日常運作中斷。

環保與安全：產品以E0級零甲醛物料製造，並獲ISO環保認證。

靜音艙更可升級冷氣、電子屏幕及預約系統，向學校提供更全面的支援服務。關於更多產品內容可到 https://sb.contex.com.hk/ 了解更多，Contex期待與社會各界攜手，為下一代創造更理想的學習與成長環境。

學與教博覽2024

Contex將於「學與教博覽2024」展示創新教育科技產品，當中的「靜音艙」將成為焦點，為教育界和家長提供學習專注力和創造理想學習環境的解決方案。

地點：香港會議展覽中心3B-E展覽廳

日期及時間：

2024年12月11日（星期三）：上午10時至下午6時

2024年12月12日（星期四）：上午10時至下午6時

2024年12月13日（星期五）：上午10時至下午5時

Contex展位：P01 Q01

展覽期間，參觀者可親身體驗靜音艙的隔音效果與靈活應用，並了解更多關於提升學習環境的創新解決方案。

相片連結：

https://drive.google.com/drive/folders/1bGVr4iuwwJnMQKRnrG7mY4an0J8iDiRy?usp=sharing

SOURCE Contex