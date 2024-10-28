銘瑄800系列主板發布會在京舉行

MS-iCraft Z890 Vertex專為超頻和高內存性能量身定制，雙通道最高支持9000 MHz DDR5內存，最大容量為128GB。Vertex型號注重快速響應和穩定性，採用兩個SFF-8654 4i接口，可擴展存儲和連接選項。Vertex的PCIe 5.0插槽支持x16通道分割，可實現靈活的多GPU設置。此外，該機型還配備了Realtek 5Gb以太網和英特爾Wi-Fi 7，可實現高速聯網。

對於追求性能與功能之間多功能平衡的用戶，MS-iCraft Z890 Arctic提供了全面的連接功能，包括四個M.2插槽、USB 40G Type-C接口和一個SFF-8654 4i端口，以提高靈活性。該機型還支持高達256GB的DDR5內存，確保多任務環境下的高性能。Arctic型號配備了Realtek 5Gb以太網和英特爾Wi-Fi 7，滿足了遊戲和流媒體用戶對可靠網絡的需求。

所有三款產品均採用PCIe快速釋放系統、LED調試燈和銘瑄的增強型PTM UI BIOS，其中PTM UI BIOS採用了移動應用啟發式導航功能，可實現直觀控制，從而為用戶帶來極大的便利。BIOS提供簡化的雙層交互功能，銘瑄VIEW顯示控制程序允許用戶利用實時數據、DIY動畫和顯示自定義，來個性化他們的系統。

這些型號彰顯了銘瑄在主板技術領域的領先地位，樹立了行業新標桿。公司繼續開拓未來型解決方案。

媒體聯繫人：Xiaodi Mao，電郵：maoxiaodi@sk1999.com

SOURCE MAXSUN