銘瑄800系列主板發布會在京舉行

新聞提供者MAXSUN
28 10月, 2024, 23:22 CST
北京2024年10月28日 /美通社/ -- 10月26日，銘瑄在北京金隅喜來登酒店舉辦了一場大型發布會，推出了以「智‧競未來」為主題的高性能800系列主板。該系列共有12款創新型號，彰顯了銘瑄將自然美學與尖端科技完美融合的堅定承諾。主要機型包括MS-iCraft Z890 Pacific太平洋、MS-iCraft Z890 Vertex珠峰和MS-iCraft Z890 Arctic北冰洋，旨在滿足高性能用戶、遊戲玩家和發燒友的不同需求。
每款旗艦機型均搭載英特爾® Z890芯片組，通過LGA1851插槽支持英特爾®第15代處理器，兼容英特爾最新技術。MS-iCraft Z890 Pacific提供了豐富的連接選項，包括四個M.2插槽、一個高速PCIe 5.0 x16插槽和5Gb以太網。它非常適合處理數據密集型任務，配備了SFF-8654 4i服務器級接口，用於額外擴展和高速數據傳輸。其ATX外形設計可滿足苛刻的硬件配置要求，是專業用戶的絕佳選擇。
MS-iCraft Z890 Vertex專為超頻和高內存性能量身定制，雙通道最高支持9000 MHz DDR5內存，最大容量為128GB。Vertex型號注重快速響應和穩定性，採用兩個SFF-8654 4i接口，可擴展存儲和連接選項。Vertex的PCIe 5.0插槽支持x16通道分割，可實現靈活的多GPU設置。此外，該機型還配備了Realtek 5Gb以太網和英特爾Wi-Fi 7，可實現高速聯網。
對於追求性能與功能之間多功能平衡的用戶，MS-iCraft Z890 Arctic提供了全面的連接功能，包括四個M.2插槽、USB 40G Type-C接口和一個SFF-8654 4i端口，以提高靈活性。該機型還支持高達256GB的DDR5內存，確保多任務環境下的高性能。Arctic型號配備了Realtek 5Gb以太網和英特爾Wi-Fi 7，滿足了遊戲和流媒體用戶對可靠網絡的需求。
所有三款產品均採用PCIe快速釋放系統、LED調試燈和銘瑄的增強型PTM UI BIOS，其中PTM UI BIOS採用了移動應用啟發式導航功能，可實現直觀控制，從而為用戶帶來極大的便利。BIOS提供簡化的雙層交互功能，銘瑄VIEW顯示控制程序允許用戶利用實時數據、DIY動畫和顯示自定義，來個性化他們的系統。
這些型號彰顯了銘瑄在主板技術領域的領先地位，樹立了行業新標桿。公司繼續開拓未來型解決方案。
媒體聯繫人：Xiaodi Mao，電郵：maoxiaodi@sk1999.com
SOURCE MAXSUN
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