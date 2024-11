8成香港受訪者使用含雜質*的肉毒桿菌素引致療效減退[1] 人數持續上升 國際專家小組呼籲專業醫護人員應加強對用家的教育

肉毒桿菌素療程效果逐漸減退[1] 受訪者未能全面理解背後原因

是次調查結果顯示八成[1]香港受訪者出現肉毒桿菌素療程效果逐漸減退的情況,而此情況更有按年的上升趨勢,較2021 年﹙76%[2])及2018年﹙72%[3])為高。此外,受訪者亦表示會因療程效果減退而感到焦慮、悲傷及沮喪[1],影響心理健康。同時,調查結果顯示香港受訪者未能全面理解療程效果減退的潛在原因以及有效的解決方案。僅六成[1]﹙61%﹚受訪者認為療程效果減退乃由於肉毒桿菌素抗藥性;少於六成[1]受訪者﹙56%﹚認為由於該肉毒桿菌素含有雜質*,約半數1受訪者﹙51%﹚認為問題在於劑量。面對療程逐漸失效,近七成[1]受訪者﹙66%﹚表示曾因此加大注射劑量、縮短療程間距或選擇繼續進行療程,但此舉卻有可能加劇由產生抗體而引致的療程失效問題[1]。

澳洲RiverEnd Aesthetics臨床整形外科醫生兼ASCEND會議主持人Dr. Niamh Corduff就調查結果發表意見:「用家並沒有意識到注射肉毒桿菌素有機會產生抗體,導致療程效果下降。要避免產生抗藥性,其中一個方法就是選擇純淨+的肉毒桿菌素。隨著市面上出現多種不同的A型肉毒桿菌素產品,業界必須明確界定何謂直正純淨+配方及必須強調純淨+配方對減低抗藥性風險的重要性。在用家得知潛在的抗藥性風險下,由醫護專業人員及用家共同就安全及效果選擇適合的肉毒桿菌素產品,將對其長遠醫學美容及醫學治療尤為重要。」現時市面上有部份肉毒桿菌素產品聲稱只含少量雜質*,但即使雜質含量低*仍會構成抗藥性風險,消費者必須留意成份並從一開始謹慎選擇純淨+不含雜質*的肉毒桿菌素產品。

肉毒桿菌素產品配方及純度存在差異[4] 監管機構於確保肉毒桿菌素配方純淨+非常關鍵

ASCEND於同日會議上亦發佈了由Dr. Niamh Corduff帶領所撰寫的「A 型肉毒桿菌素抗藥性對消費者及醫護專業人員的實際影響:國際多學科專家小組的審查及共識指引」﹙Real-world Implications of Botulinum Neurotoxin A Immunoresistance for Consumers and Aesthetic Practitioners: Insights from ASCEND Multidisciplinary Panel﹚,強調提高大眾對肉毒桿菌素抗藥性認知的重要性,以及監管機構在確保使用純淨+肉毒桿菌素的關鍵作用[5]。調查顯示,超過八成﹙84%﹚亞太區醫護專業人員受訪者承認不同肉毒桿菌素品牌之間在配方和純度上存在差異。而超過 90% 的受訪者同意定期接受含有雜質*的肉毒桿菌素治療可能導致用家產生中和抗體[4]。

共識指引建議業界廣泛採用篩查方案,偵查因肉毒桿菌素抗體形成而導致療效下降的個案,並訂立標準化的管理框架[5]。根據研究調查,醫護專業人員一致認為專家共同建議對於用家安全使用肉毒桿菌素治療至關重要。目前醫護專業人員採取不同方案應對用家療程效果下降,包括臨床診斷(47%)、更換品牌(33%)、進行篩查測試(27%)或建議完全停止治療(24%)[4]。此外,此共識指引亦認為醫護專業人員應在初步諮詢時了解用家過往注射肉毒桿菌素的歷史及提及肉毒桿菌素抗藥性風險,並於臨床記錄中清楚列明以作日後治療使用[4]。同時亦應互相持續溝通以監察療程效果、解決用家疑慮,以避免抗藥性的產生。

新加坡Radium Aesthetics的醫美醫生兼醫療總監Dr. Siew Tuck Wah在會議上分享一名新加坡用家的案例:「這名用家等待超過三年才再次對肉毒桿菌素治療出現反應。我們無法預測中和抗體需要多長時間才能消退,消退時間可能需要數年或甚至是不可逆轉。預防是最好的方法,用家應從一開始選擇使用純淨+的肉毒桿菌素,或於身體出現中和抗體之前盡早轉用純淨+的肉毒桿菌素產品。」

在療程開始前,消費者應向醫美醫生了解市面上不同肉毒桿菌素產品的配方及潛在的副作用,包括肉毒桿菌素抗藥性風險、以及使用純淨+肉毒桿菌素的好處,為未來的治療做出明智的選擇。

完整報告:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11188869/

- 完 -

*雜質是指複合蛋白、非活躍神經毒素、鞭毛蛋白和細菌DNA。[6][7]

+純淨是指不含複合蛋白、非活躍神經毒素、鞭毛蛋白和細菌 DNA。[6][7]

編輯備忘

關於消費者和醫護專業人員調查

調查由Merz Aesthetics®委託Frost & Sullivan 執行。調查分為兩個階段進行,消費者調查於 2024 年 6 月至 8 月進行,而醫護專業人員則於 2024 年 8 月至 9 月進行。消費者調查收集了來自 9 個亞太地區(包括澳大利亞、中國香港特別行政區、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、中國台灣和泰國)2,588 名肉毒桿菌素用家的數據,受訪者至少接受過三次含有雜質*的肉毒桿菌素治療。醫護專業人員調查則收集了來自 8 個亞太地區(包括澳大利亞、中國香港特別行政區、印尼、菲律賓、新加坡、南韓、中國台灣和泰國)242 名醫療美容臨床醫生的數據。

ASCEND 2022

首屆ASCEND 2022會議為解決醫學美容治療產生的關鍵問題奠定了基礎。首次會議發表了「A 型肉毒桿菌素的抗藥性新趨勢:國際多學科專家小組的審查及共識指引」,目的提高大眾對使用A型肉毒桿菌素療程所引發的抗藥性風險的認識和關注,並提出建議如何減低肉毒桿菌素抗藥性的風險。這是一項區域性工作,旨在提高澳大利亞、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓和泰國對肉毒桿菌素抗藥性6-7風險的關注。

ASCEND 2024

ASCEND的第二次會議於越南河內圓滿舉行,參加者包括來自醫學美容、皮膚科、整形外科、免疫學和生物倫理學的七位專家組成的國際專家小組。會議首先簡單回顧 2022 年首屆 ASCEND的共識指引,隨後介紹今年最新版本的共識指引,重點提及亞太地區消費者及醫護專業人員的研究調查。調查深入研究整個亞太地區以及每個國家/地區的A 型肉毒桿菌素的治療過程以及消費者對肉毒桿菌素抗藥性的認知,提倡業界應加強教育。公佈調查結果後亦進行了一個圓桌會議,專家小組討論臨床趨勢的影響及就調查結果討論如何優化 A 型肉毒桿菌素諮詢和用家教育。此外,會議中更進行了一個案例展示,通過真實用家的肉毒桿菌素治療經歷以說明以上關鍵概念。

關於Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics®是一家屹立多年的家族企業。 自 1908 年建立以來,我們不論對待客戶、產品用家和員工們均是如同家人般地真誠對待,亦因此推動我們與專業醫護人員緊密聯繫,並以他們的成就為傲。在追求共同願景的過程中,我們會親自聆聽、提供建議、給予支持和一同慶祝快樂時刻,驅動創新和變革,致力讓世界變得更美,尋找專屬的自信美,活出獨一無二的愉悅美麗人生。

我們是一家全球領先的醫學美容公司,協助專業醫護人員透過使用我們屢獲殊榮的針劑、儀器和護膚產品組合包括: ULTHERAPY®、XEOMIN®、BELOTERO®及RADIESSE® 成就最真實、最自信的自我。

了解更多: https://www.merzaesthetics.com.hk/

