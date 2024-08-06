8月15日截止！2024廈門國際動漫節「金海豚獎」作品征集倒計時

廈門2024年8月6日 /美通社/ -- 第十六屆廈門國際動漫節「金海豚獎」大賽作品征集進入倒計時！自6月啟動以來，來自世界各地的參賽者踴躍投稿，截止目前，累計已超千人參賽，投稿動畫、漫畫、游戲作品2000余件。

廈門國際動漫節「金海豚獎」大賽由廈門市人民政府主辦，作為中國動漫和游戲界的頂級賽事，自2008年首屆舉辦以來，始終堅持公平、公正、公開的評審，致力於挖掘和推廣優質的作品和人才，鼓勵動畫技術在各行業和領域的應用，積極探索動漫游戲產業的新趨勢和新模式。通過這一平台，無數優秀的動漫和游戲作品得以脫穎而出，成為行業內的佼佼者。