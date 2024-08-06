8月15日截止！2024廈門國際動漫節「金海豚獎」作品征集倒計時
06 8月, 2024, 18:09 CST
廈門2024年8月6日 /美通社/ -- 第十六屆廈門國際動漫節「金海豚獎」大賽作品征集進入倒計時！自6月啟動以來，來自世界各地的參賽者踴躍投稿，截止目前，累計已超千人參賽，投稿動畫、漫畫、游戲作品2000余件。
廈門國際動漫節「金海豚獎」大賽由廈門市人民政府主辦，作為中國動漫和游戲界的頂級賽事，自2008年首屆舉辦以來，始終堅持公平、公正、公開的評審，致力於挖掘和推廣優質的作品和人才，鼓勵動畫技術在各行業和領域的應用，積極探索動漫游戲產業的新趨勢和新模式。通過這一平台，無數優秀的動漫和游戲作品得以脫穎而出，成為行業內的佼佼者。
本屆「金海豚獎」動漫作品大賽共設置影視動畫長片、系列動畫片、動畫短片、學生動畫、漫畫、學生漫畫等11個獎項，總獎金高達130萬元。同時，大賽緊跟數字經濟發展趨勢，特別設立「短視頻動畫」和「商業動畫」獎項，旨在鼓勵兼具藝術性和商業性的動漫創作者和作品，推動動漫與實體經濟的融合發展。
此外，「金海豚獎」游戲作品大賽征集工作也同步進行中，大賽以原創性、創新性和可玩性為核心評價標准，共設立最佳游戲獎（金、銀、銅）、最佳游戲策劃獎、最佳游戲美術獎、最佳游戲程序獎、最佳移動游戲獎、海峽之星游戲獎、最佳學生游戲獎等9個獎項，總獎金69萬元。
為了確保大賽的公平性和權威性，組委會將邀請業界知名專家和學者擔任評審團成員，經預選、初評、終評等環節，最終獲獎名單將於今年11月揭曉。頒獎儀式期間，還將舉辦線上線下交流活動，邀請國際知名動漫和游戲公司參與，讓國內外創作者有機會相互交流學習。
根據賽程安排，作品征集截至8月15日，參賽者可登錄廈門國際動漫節官網（www.cybersousa.com.cn）報名。
SOURCE 廈門國際動漫節組委會
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