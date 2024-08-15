經調整淨利潤大增82.4%！安能物流上半年保持高速及高品質增長

上海2024年8月15日 /美通社/ -- 8月15日，中國快運龍頭企業安能物流（9956.HK）發佈2024年中期業績公告，延續高速及高品質增長態勢。公告顯示，公司上半年實現營業收入人民幣52.89億元，同比增長16.2%；貨運總量為642萬噸，同比增長20.5%；經調整稅前利潤人民幣5.78億元，同比增長84.1%；經調整淨利潤人民幣4.30億元，同比增長82.4%；毛利人民幣8.78億元，同比增長59.0%；毛利率達16.6%，同比提升4.5個百分點。

得益於聚焦「利潤與品質並重的有效規模增長」戰略以及「成本最優、品質最好、時效最穩、服務回應最快、網路覆蓋最密」五最目標的持續深化和能效釋放，安能物流的產品競爭力不斷增強，網路生態持續優化，高品質增長能力進一步夯實，盈利能力穩步提升。

在成本端，安能物流通過持續精細化車隊管理、優化幹線路由等舉措，促使單位幹線運輸成本同比下降6.4%，單位分撥中心成本同比下降23.4%，進一步穩固了公司的成本控制能力，為穩健運營打下堅實的基礎。

從品質端考量，安能物流繼續踐行「用安能 運好貨」品牌理念，通過減少中轉、提升操作標準化等措施，上半年每十萬件破損同比下降77.1%，每十萬件遺失同比下降95.3%，服務品質穩步提升。服務回應方面，持續強化「鐵三角」服務能力，通過行銷、運營、客服三位一體持續深度賦能網點，貫徹520服務標準，上半年每十萬票投訴率同比下降90.3%，為超過580萬終端客戶提供高品質運輸服務。

時效方面，通過線路拉直以及加強網點銜接、末端規範等方式，安能物流穩步推進9996時效標準，上半年平均運單時長同比縮短5.8%至68小時以內。在網路覆蓋密度方面，截至2024年6月30日，安能物流網點數總計突破31,000家，在加盟快運網路中排名第一，全國鄉鎮覆蓋率提升至99.2%。

精益求精的品質、有競爭力的產品和健康的網路生態不僅帶來了貨量的快速增長，也帶來了「質」的提升。上半年，安能物流繼續聚焦高毛利公斤段的有效規模增長，推出3300產品系列及「0加收」政策，貨量結構進一步優化，票均重下降至89KG，同比下降5KG；盈利能力更強的迷你小票（0-70kg）和小票零擔（70-300kg）成為貨量增長的主要動力，同比增速分別為25.6%、19.6%。

談及未來規劃，創始人、CEO兼總裁秦興華在公告中表示：安能物流將持續提升網路覆蓋、時效和品質，打造有市場競爭力的產品，以數智化驅動業務潛力，賦能網點經營和管理，進一步為網路生態注入活力，提升顧客價值和股東回報。

安能物流可持續、高品質的業績增長也獲得了多家三方機構認可，中信證券於近期首次覆蓋公司並給予了「買入」評級，同時，中金、摩根大通和花旗分別在研報中維持公司「跑贏行業」、「增持」和「買入」評級，可以預見，隨著行業集中度提升，頭部企業市場份額將進一步擴大，安能物流的市場價值有望持續釋放。

SOURCE 安能物流