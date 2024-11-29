馬來西亞國際航空推出官網購票專屬優惠，全場最高85折

與此同時，本次活動針對家庭用戶，還給予了兒童最高可享75折的特別優惠。值得一提的是，近日，致力於提供無與倫比的家庭旅行體驗的馬來西亞國際航空在世界兒童日之際推出了小小探險家俱樂部計劃（MH Young Explorers Club），專為 12 歲及以下的旅客提供一系列專屬特權和個性化服務，包括不限於：專用優先報到櫃臺、家庭登機禮遇、以及精心打造的兒童菜單等。

馬來西亞航空集團（MAG）航空公司首席商務官Dersenish Aresandiran表示：「我們的數位優先戰略建立在讓我們的客戶能夠掌控他們的旅行體驗的前提之上。通過這一活動，我們鼓勵旅客直接通過我們的網站或app購買機票，在享受無與倫比的靈活性的同時，也享受到超值的優惠價格。這與我們確保旅客無縫旅行，以及強化馬來西亞國際航空作為旅行首選、通往亞洲及其他地區的門戶地位的努力相一致。」

作為通往亞洲及其他地區的門戶，馬來西亞國際航空的航線網絡覆蓋眾多目的地，旅客可以搭乘其航班，在舒適、便捷中，輕鬆去探索充滿活力的城市、欣賞嘆為觀止的風景。

而對於在旅途中追求高端奢華的旅客，馬來西亞國際航空的商務艙提供了極致舒適的旅行體驗。40公斤的行李託運額、2件各7公斤的手提行李額，可免費選座、可優先報到和登機、可優先辦理行李託運、可優先提取行李，私人航廈接送服務，以及奢享吉隆坡國際機場 1 號航廈（KLIA1）的貴賓休息室等等超多特權，讓旅客在旅程中的每一個環節都輕鬆舒適。

欲了解更多活動信息並預訂機票，可訪問馬來西亞國際航空官方網站或下載APP，隨時隨地輕鬆獲取最新促銷活動！

馬來西亞國際航空簡介

馬來西亞國際航空作為載國旗飛行的馬來西亞國家航空公司，是往返馬來西亞及周邊地區的最佳選擇。馬來西亞國際航空每日旅客運輸量達40,000人次，專注於為旅客打造融合馬來西亞多元文化豐富性和多樣性的難忘旅程。馬來西亞國際航空以聞名於世的馬來西亞好客之道，為新旅客開啟舒心旅程，為馬來西亞同胞打造不管身在何方，都能感受到賓至如歸的美好體驗。

自2015年9月起，公司隸屬於全球航空組織馬來西亞航空集團（MAG），由Malaysia Airlines Berhad（馬來西亞國際航空有限公司）擁有並運營。作為寰宇一家航空聯盟成員，馬來西亞國際航空全球航線網絡覆蓋170多個地區的1,000多個目的地，旅客可享用全球超過650間機場貴賓休息室。欲了解更多詳情請登錄馬航官網 https://www.malaysiaairlines.com。

馬來西亞國際航空期待與您在下次旅途相遇！

本稿件由馬來西亞航空集團公關部發布。

SOURCE Malaysia Airlines