首日收盤漲超86%，「高端中國茶第一股」八馬茶業登陸港交所

香港 2025年10月29日 /美通社/ -- 高端中國茶第一品牌、中華老字號企業八馬茶業股份有限公司（「八馬茶業」或「集團」），今天正式於香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）主板掛牌上市，成為港股消費板塊又一優質新股標的，股份代號為6980。

八馬茶業首日掛牌，開市高開每股港幣86.50元，最終收市價為港幣93.35元，突破港幣90元關口，較每股港幣50元之發行價上升逾八成，總市值突破近80億港元，顯示市場對其高度追捧。這種熱烈的認購反應不僅反映投資者對新股市場的樂觀情緒，也凸顯八馬茶業作為高端茶葉龍頭的強大吸引力。

八馬茶業源自三百年制茶世家，是中國高端茶市場的第一品牌、中華老字號企業。按2024年高端茶葉銷售收入計，八馬茶業位居全國第一。在管道建設上，按截至2024年12月31日茶葉連鎖專賣店數量計，八馬茶業在中國茶葉供應商中排名第一；細分市場方面，按2024年銷售收入計，八馬茶業在中國烏龍茶和紅茶市場亦排名第一。截至2024年，八馬茶業的鐵觀音銷售收入連續10餘年位居全國第一；武夷岩茶銷售收入連續5年位居全國第一；及紅茶銷售收入連續4年位居全國第一。

作為高端中國茶第一股，八馬茶業憑藉產品力、管道力與科技力，奠定行業龍頭地位，為其投資價值提供堅實支撐。在產品佈局方面，八馬茶業實現中國六大茶類的全覆蓋，業務亦延伸至茶具、茶食等周邊產品領域。

八馬茶業旗下擁有核心品牌「八馬」，產品線完整涵蓋中國六大茶類。除主品牌外，「信記號」子品牌專門經營高端年份普洱茶市場，「萬山紅」子品牌則主攻年輕消費群體及女性市場，以多元化口味和優質性價比為產品定位。「八馬」品牌自2010年起獲中國國家工商行政管理總局商標局認定為「中國馳名商標」，而「信記號」子品牌自2024年起被商務部、文化和旅遊部、國家市場監督管理總局、國家知識產權局及國家文物局認定為中華老字號。

這種產品組合不僅滿足多元化消費需求，也通過高端定位迎合消費升級趨勢。根據弗若斯特沙利文數據顯示，中國高端茶葉市場在2024年已達約1031億元，但市場高度分散，前五大參與者市場佔有率僅約5.6%，而八馬茶業以1.7%市場份額穩居高端茶領域首位。

根據德勤報告，2025年高端茶葉市場需求持續增長，八馬茶業憑藉品牌影響力與產品品質，差異化定位與高端市場領先，有望進一步搶佔市場份額。

除此之外，八馬茶業線下版圖覆蓋全國所有省份，擁有超過3700家連鎖店，管道佈局領先同行。同時，其線上管道表現尤為亮眼，連續10年蟬聯天貓「雙十一」烏龍茶類目銷量冠軍，積累超2600萬會員與4000萬線上粉絲。2025年上半年，線上收入佔比已達35.4%，顯示其在電商領域的顯著競爭優勢。憑藉線上線下高效融合、覆蓋廣度領先的管道策略，品牌觸達能力持續放大，也為其「千城萬店」戰略夯實堅實基礎。

值得一提的是，八馬茶業是行業內少數實現全鏈路高度數位化運營的茶企，以科技構建核心競爭壁壘。

在產業上游，八馬茶業打造「智慧茶園+智慧工廠+智慧倉儲」綜合體，利用物聯網與大數據技術實現源頭的智能化管理與品控。在中臺管理上，八馬茶業打通採購、研發、生產、物流至銷售的端到端數據流，實現決策與管理的數位化。在供應鏈末端，則建立覆蓋全國的智能倉儲物流體系，並通過「一盒一碼」防偽溯源體系保障產品品質與安全。高效的數位化運營不僅極大提升管理效率與產品品質的穩定性，更為八馬茶業全品類戰略的實施和全國銷售網絡的快速擴張提供強有力的保障。

IPO前，八馬茶業已獲多位知名投資者青睞，涵蓋IDG資本、天圖資本、新希望、天津長峰、壹叁資本等頭部財務投資機構、產業資本與專業金融機構，全明星股東陣容充分印證了其商業模式與增長潛力備受資本市場認可。

隨著八馬茶業成功登陸港股，中國茶行業與國際資本市場的融合將邁入新階段。相信在資本助力下，八馬茶業有望進一步夯實其「高端中國茶第一股」的領導地位，加速推進中國茶文化的全球傳播與產業升級。

