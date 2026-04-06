8B 在哈薩克開通微信支付：涵蓋旅遊、航空、電子商務及數碼產品

隨著中國旅客赴哈薩克旅遊人數大幅上升，2025 年首 11 個月錄得超過 876,000 人次訪問，8B 正為當地商戶提供所需基礎設施，將相關客流轉化為收入：支援微信支付，並接入擁有 14 億用戶的微信生態系統。

新加坡2026年4月7日 /美通社/ -- 專注於亞洲新興市場的跨境二維碼支付服務供應商 8B 宣布在哈薩克推出微信支付收款服務。該項整合使旅遊、零售、餐飲及酒店 (HoReCa) 以及交通運輸等行業的企業，能夠直接透過微信支付向中國旅客收款。微信支付為中國消費者日常交易中廣泛使用的支付服務。

2025 年首 11 個月，赴哈薩克的中國旅客人數已超過 876,000 人次，並已超越 2024 年全年錄得的 655,000 人次。2025 年已正式被指定為哈薩克「中國旅遊年」，兩國正積極推行多項雙邊措施，以促進旅遊往來持續增長。

中國旅客亦是該國消費能力最高的訪客群之一。平均而言，每位中國旅客每次旅程的消費約為 1,000 美元，而其於 2025 年為哈薩克經濟帶來的整體貢獻估計達 5 億美元。

然而，過往哈薩克商戶一直面臨一項結構性挑戰：缺乏簡便方式接入微信支付，而該支付工具正是絕大多數中國旅客於海外使用的主要支付方式。8B 正正填補了此市場缺口。

微信支付整合為商戶帶來的意義

微信支付不僅是一種支付方式。它同時是更廣泛微信生態系統中的金融層，決定了數以億計的中國消費者在海外如何發現、評估商戶，並與其互動。

接受微信支付的商戶，所獲得的不僅是支付能力，更能提升其在微信生態系統內的曝光度。

透過與 8B 的整合，哈薩克商戶將有資格出現在「微信支付全球有禮」(Weixin Pay Global Gift Pack) 小程序中。該功能為微信應用程式內的一項服務，會在中國用戶出境旅遊期間，向其推薦合作商戶。

對於航空公司、旅行社或零售企業而言，能夠在「全球有禮」(Global Gift Pack) 中獲得推薦，等同於在該應用程式內獲得原生推薦，而該應用程式是旅客於整個行程中每天都會多次打開。

邏輯其實很簡單：若中國旅客無法使用微信支付付款，往往會轉而選擇提供該服務的競爭對手。未支援微信支付的商戶，實際上等同於在哈薩克增長最快的旅客群體中失去可見度。

哈薩克：推動此項發布的關鍵數據

2024 年，哈薩克接待了 2,860 萬名國際旅客，使其成為中亞地區最活躍的旅遊市場之一。其中，中國旅客為增長最快且人均消費最高的客群。中國對旅遊需求的快速增長並非短暫現象。這是因為中國出境旅遊在經歷多年限制後的結構性復甦，加上哈薩克付出針對性的努力，推動自身成為中國旅客的重點旅遊目的地。

中國與哈薩克之間的直航連接已顯著擴展，航班現已覆蓋阿拉木圖、阿斯塔納及多個區域城市。然而，儘管接待中國旅客的相關基礎設施正迅速完善，用於承接並轉化其消費的基礎設施，尤其是支付受理能力方面，仍然相對滯後。8B 正是為填補此缺口而打造。

首批合作夥伴與市場覆蓋

微信支付在哈薩克的推出，首先聚焦於旅遊及交通運輸行業，因中國旅客的大部分消費均集中於此等領域。

同時，教育、旅遊服務、零售、餐飲及娛樂等行業的商戶，正於阿拉木圖及阿斯塔納陸續加入該平台，而該兩個城市是中國旅客流量最高的地區。該平台從一開始就為大規模擴展而設計：哈薩克任何商戶均可透過 8B 接入微信支付，中小企無需再面對以往難以參與跨境收單的技術或合規門檻。在哈薩克，相關服務由持牌本地支付機構 Zesta LLP（牌照編號：02-23-179）提供支援，確保每筆交易均完全符合監管要求。

「哈薩克正經歷中國旅遊市場的顯著增長，而能夠從中受益最多的商戶，將會是那些讓顧客以其日常習慣方式付款的企業。對中國旅客而言，微信支付並非替代性支付方式，而是日常生活的一部分。8B 的使命，是確保哈薩克企業能夠緊貼此需求，而非因支付基礎設施的限制而錯失商機。」 — 8B 聯合創辦人兼首席創新總監 Bogdan Zadorozhny

「哈薩克正正是微信支付能為中國旅客即時帶來可量化價值的理想市場。用戶出境旅遊時，期望能享有與在本地一樣順暢無縫的支付體驗。透過與 8B 的合作，哈薩克的旅遊、餐飲及酒店 (HoReCa) 以及零售行業商戶，現可滿足此需求，並直接接觸到數以百萬計選擇中亞作為下一個旅遊目的地的中國消費者。我們很榮幸能支持哈薩克發展為中國旅客的首選旅遊目的地之一。」— 微信支付業務部東北亞及中亞地區總監 Deven Chen

有意透過 8B 啟用微信支付的哈薩克商戶，可前往 www.8b.world 開始使用，或直接透過電郵 [email protected] 聯絡團隊。

關於 8B

8B 是一家跨境二維碼支付服務供應商，服務對象涵蓋金融科技、電子商務及旅遊平台。 公司業務遍及中亞、東南亞及南亞，協助企業接入由各國中央銀行及領先金融科技公司營運的本地支付系統。

關於微信支付

微信支付是整合於微信應用程式內的行動支付解決方案，亦是中國領先的行動支付服務之一。其使命在於為用戶及企業提供安全、便捷且專業的支付體驗。在中國，微信支付幾乎涵蓋日常生活的各個層面，無論線上或線下皆廣泛應用。跨境微信支付服務現已覆蓋 78 個國家及地區，支援 36 種貨幣，並涵蓋餐飲、零售、交通運輸、旅遊景點及教育繳費等多種應用場景，協助國際商戶有效服務中國消費者。

聯絡方式

Daria Kashurina, [email protected], +34 698 993 638

SOURCE 8B World