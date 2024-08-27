愛科百發在第8屆IPF峰會大會報告新一代抗纖維化藥物AK3280的研究進展，並宣佈已完成2期臨床試驗的全部受試者入組

波士頓2024年8月27日 /美通社/ -- 北京時間2024年8月26日，上海愛科百發生物醫藥技術股份有限公司（以下簡稱「愛科百發」）CEO鄔征博士於8月22日在美國波士頓召開的第8屆IPF峰會上發表了主題報告「Development of Next Generation Broadly Active IPF Drug AK3280」。鄔博士在大會上報告了新一代抗纖維化藥物AK3280的臨床前和臨床研究進展，特別是在特發性肺纖維化受試者中開展的2期隨機雙盲多中心臨床研究，並宣佈這項研究已完成全部受試者入組。該研究由中日友好醫院代華平教授牽頭，在全國31家醫院開展，旨在評估AK3280在特發性肺纖維化受試者中的安全性，耐受性和藥效。

鄔博士表示「順利完成2期研究的全部受試者入組，是AK3280產品臨床開發的一個關鍵里程碑。我們衷心感謝參與這項研究的患者、研究專家、團隊成員及合作夥伴。這項研究的安全性和有效性數據將為該產品的後續臨床開發提供關鍵科學依據。我們將與研究者緊密合作，加快後續研究進程，推動AK3280的進一步研發, 造福全球IPF患者。愛科百發將不懈努力，致力於開發治療呼吸系統和肺部疾病的創新藥物研發。」

關於第8屆IPF峰會

IPF峰會是一個專注於特發性肺纖維化的國際專業會議，彙集了全球範圍內的肺纖維化藥物研發人員、臨床醫生和學術領袖，他們共同致力於為患者帶來更有效的治療方案。隨著新的候選藥物、技術和研究的不斷湧現，IPF峰會為肺纖維化領域的專家提供了一個權威平台，旨在促進深入見解的交流、協作討論和創新解決方案的開發，以應對進行性肺纖維化領域的共同挑戰。

關於特發性肺纖維化（IPF）

特發性肺纖維化（IPF）是一種病因不明的慢性進行性纖維化間質性肺炎。IPF多發於老年人，發病年齡中位數為65歲，主要表現為進行性加重的呼吸困難，伴限制性通氣功能障礙和氣體交換障礙，導致低氧血症、甚至呼吸衰竭。病變局限於肺部，病理組織學和/或影像學表現為普通型間質性肺炎（usual interstitial pneumonia，UIP）。

IPF起病隱匿，之後病程持續進展、有不可預測和不可逆轉性，目前缺少有效的治療手段，預後比大多數肺癌更差，5年生存率僅為20%。患者從診斷開始中位生存期僅2-3年，又被稱為「不是癌症的癌症」。吸煙、呼吸道病毒感染及環境因素是IPF的潛在風險因素。

關於AK3280

AK3280是在已上市產品吡非尼酮的基礎上優化而成的新一代廣譜抗纖維化分子，能夠調節多種與纖維化病理過程密切相關的通路和生物標記物，包括轉化生長因子（TGF-β）和溶血磷脂酸（LPA）等誘導的纖維化相關基因和蛋白的表達，降低細胞增殖，抑制細胞外基質的合成和聚集。AK3280相較吡非尼酮有安全性和耐受性優勢，且潛在藥效更強。目前正在中國特發性肺纖維化（IPF）患者中開展2期驗證性臨床研究。

關於愛科百發

愛科百發是一家創新生物醫藥公司，專注於兒童和呼吸疾病領域未被滿足的重大臨床需求。自2014年成立以來，公司在具有全新作用機制的創新藥物研發領域擁有多項核心技術和全球專利，通過自主研發和外部引進相結合的研發模式，開發出高度差異化的豐富產品管線。核心產品齊瑞索韋是全球範圍內首款完成3期臨床試驗並取得積極結果的RSV特效抗病毒藥物，也是首個納入國家突破性治療品種的非腫瘤新藥。另一個接近商業化的產品是已獲得FDA批准的兒童多動症新藥AK0901，愛科百發擁有其在大中華區的開發和營銷權。公司還擁有數個具有同類最佳或同類首創潛力的新藥正處於臨床試驗開發階段。

愛科百發與羅氏/基因泰克等跨國藥企、美國學術機構Scripps研究所、中國科學院微生物研究所、多家國內外生物技術公司及CRO建立了戰略合作關係。

公司詳情，請訪問網站：www.arkbiosciences.com

投資者垂詢：[email protected]

SOURCE 愛科百發