獲900台開車訂單，大象汽車將首次銷往西亞、北非和南歐市場

32Group訂購大象汽車900台卡車用於西亞、北非和南歐市場銷售，並成為該地區的首要合作商

32Group全面支持大象汽車提供售後服務支持和充電基礎設施解決方案

合作雙方積極討論聯合投資的KD工廠制造

洛杉磯2024年6月25日 /美通社/ -- 此前在拉斯維加斯舉行的先進綠色交通（ACT）博覽會期間，大象汽車獲得了來自西亞、北非和南歐部分市場獨家經銷商32GROUP的900台卡車的訂單，並用於該地區銷售。本次大批量的采購訂單再次證明了大象汽車的產品品質、競爭力和獨一無二的體驗價格比優勢。

32Group是西亞、北非和南歐地區經驗和資源豐富的商用車制造商和經銷商，旨在利用大象汽車成本競爭力強、先進智能的零排放車輛平台，成為該地區的新能源商用車輛的主要供應商。大象汽車旗下的系列新能源卡車車型不僅有明顯的排放、節能和成本優勢，同時還能減少噪音並大幅提升駕乘人員舒適度，更重要的是幫助運輸公司符合不同地區日益嚴格的相關法規要求。

為了提供良好的用戶服務體驗，32Group將在上述地區提供充電基礎設施解決方案，同時為大象汽車的產品和客戶提供完整的售後支持服務。

合作雙方還在進一步探討在上述地區共同投資KD制造工廠以滿足日益增長的地區客戶需求和提供更好的應對不同地區產業政策的靈活性。

關於ZM Motors & ZM Trucks

ZM Trucks是北美新晉零排放商用卡車品牌，也是源自日本的全球創新新能源商用車領軍企業ZO Motors在西方世界的品牌表達。主要從事智能新能源商用車的研發、制造和銷售，提供包括純電動、氫燃料電池和即將發布的氫內燃機在內的動力系統選擇。大象汽車旗下的商用車將於2024年進入北美、南美和中東市場。

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關於 32GROUP

32Group 是一家全球化控股公司，致力於為我們服務的社區提供長期的商業策略的承諾。我們簡潔而深刻的公司口號，「全球公司，全球視野」是對我們企業理念最好的描述。

在32Group，每個單獨的業務和/或部門是我們與當地社區之間的紐帶；雖然作為整體，我們各種業務利益之間的協同作用使我們能夠高效地為全球不同地區提供服務。我們涉足包括制造業、金融、建築、土地開發、農業項目、投資管理等各類業務。

我們的集團公司業務涉足全球重要經濟體，包括美洲、歐洲和亞洲，以及中東、非洲、獨聯體國家、印度和中國等新興地區。32Group 通過其龐大的全球獨立資源網絡和長期經驗提供需求和供應的紐帶。

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SOURCE 大象汽車