90%的東南亞地區較喜歡Instagram和WhatsApp以便於購物：Netcore Cloud的研究強調生成式人工智能在塑造未來中的作用

對2000多名消費者和300多名市場主管進行的研究揭示了推動1800億美元東南亞電子商務市場增長的關鍵趨勢

新加坡2024年9月18日 /美通社/ -- 全球領先的MarTech和客戶參與公司Netcore Cloud發表了詳盡報告《Ecommerce Mindscape SEA 2024》，深入探索不斷演變的東南亞電子商務環境。該報告提供了來自Puma、Senheng、Zalora、Kanmo、Vietjet Air、Photobook和Pomelo等主要行業參與者的見解，為企業提供了一個路線圖，讓企業在這快速增長、預計到2025年將達到1800億美元的市場中蓬勃發展。

由於東南亞電子商務行業見證了指數式增長，該報告強調營銷人員如何利用生成式人工智能（Gen AI）、超個性化和無縫跨渠道整合，以滿足具備數碼知識的消費者不斷變化的需求。該地區獨特的城市和農村差距正逐漸縮小，主要是因為流動通量日增、多元化付款方式，加上流動應用程式主導地位日益增加。

報告中的主要見解：

TikTok商店佔據主導地位，但Instagram和WhatsApp商店正在迅速獲得地位，近90%的消費者讚揚利用這些渠道購物便利。

東南亞消費者需要採用生成式人工智能（Gen AI）驅動的個人化購物旅程，專注於快速發現產品、相關建議和最小化的行銷入侵，

70%的行政總裁計劃增加對生成式人工智能（Gen AI）的投資，以促進個人化、 預測分析和客戶旅程最佳化，

預測分析和客戶旅程最佳化， 93%的消費者認為網上購物過度過於複雜。

Netcore Cloud新興市場營收總監Saket Kumar Jha對報告的結果發表評論：「隨著東南亞電子商務市場的成長，個人化和創新對於旨在發揮自身差異的品牌仍然至關重要。生成式人工智能（Gen AI）處於此轉型的最前線，使品牌能夠創造更沉浸式、量身定制的消費者體驗。本報告概述了營銷人員保持競爭力並抓住這個動態市場所帶來的機遇的基本策略。」

該報告強調，保留和重複購買是持續獲利能力的關鍵，尤其是隨著客戶獲取成本（CAC）在整個地區上升。我們鼓勵品牌投資於生成式人工智能（Gen AI）支援的客戶數據平台（CDP）和客戶關係管理（CRM）工具，以提高參與度並提高客戶忠誠度。

要獲取《Ecommerce Mindscape SEA 2024》報告，請瀏覽[LINK]。

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SOURCE Netcore Cloud