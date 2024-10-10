耀中耀華全球校區共慶楚珩日：92年傳承，創新引領未來教育

耀中耀華行政總裁兼校監陳保琼博士在慶典儀式上表示：「在校長婆婆曾楚珩女士『光耀中華』的使命感召下，我們始終致力於提供卓越的教育。」

1932年，曾楚珩女士在中國內憂外患的艱難時刻，憑藉教育救國的理想，創辦了首間耀中學校。她帶領學校度過了抗戰和戰後的動蕩歲月，培養了無數學子。耀中耀華從中國香港的一家幼兒園起步，如今已經發展成爲涵蓋幼兒早期教育至高等教育全學段的教育網絡，校區遍布中國香港與北京、上海、廣州、青島、烟臺、重慶、浙江桐鄉，及美國矽谷和英國薩默塞特。

近一個世紀以來，耀中耀華在國際教育領域持續開拓創新。隨著中國改革開放的深入推進，中國內地對優質國際教育的需求不斷增長。爲此，耀中耀華在中國內地積極創辦了以招收外籍人士子女爲主的耀中國際學校/耀中外籍人員子女學校，和以招收內地學生爲主的耀華國際教育學校。耀中耀華爲廣大學子提供了融合中西教育理念精粹的獨特雙語學習共同體，致力於成爲當代中國國際教育的標杆。

廣州耀華無疑是代表之一。陳保琼博士分享了廣州耀華的成果：自2014年建校以來，該校發展備受矚目，該校畢業生獲包括牛津、劍橋在內的世界頂級學府，以及美國等地的名校錄取。2023年，作爲《廣州市教育事業發展「十四五」規劃》重點工程之一，廣州市「首批教育國際化窗口學校」將廣州耀華納入創建單位，這充分展現了對廣州耀華教育質量和耀中耀華教育理念的高度認可。

秉承爲更多家庭提供高質量的國際教育這一信念，耀中耀華將繼續爲中國國際教育輸送多元文化教學模式。2025/26學年起，廣州耀華和上海耀中將在原有英國普通中等教育高級水平（A Level）課程或國際文憑（IB）課程的基礎上，引入香港中學文憑考試（HKDSE）課程。耀中耀華致力於推動中國香港與中國內地教育資源的共融共享，推進「教學研」高質量發展。

此外，面對當下人工智能時代的挑戰，耀中耀華正積極探索教育新範式，引領面向未來的教育。今年，耀中耀華啟動「未來學校」課程，並進一步深化未來教育部的創新能力，以實踐其教育的前瞻性。

「未來學校」課程是耀中耀華精心打造的教育革新項目，採用大學式模塊化學習方法，讓學生根據個人興趣和發展目標制定學習內容，探索未來職業。陳保琼博士稱其爲「一次對教育的重新思考」。該課程旨在探討21世紀尤爲重要的主題，鼓勵學生進行哲學研究，以加深對世界的理解；同時，「未來學校」還包括創業方面的課程，以幫助學生在快速變化的全球經濟中掌握創新、成功所需的技能與思維方式。

浙江桐鄉耀華的高中階段率先實施了這一項目。該校全新升級的校園空間也於慶典儀式上首次亮相，新空間集STEM學習、藝術創作、互動展示等多元功能於一體，令人耳目一新。耀中耀華還計劃將「未來學校」課程推廣至更多校區。

未來教育部則是耀中耀華「未來種子」計劃的另一重要組成部分，致力於突破傳統教育的界限，激發學生的橫向思維意識，並培養他們「連點成綫、織綫成網」的能力，使他們成爲學習的主導者。據介紹，該部門與中國科學院、牛津大學高等研究院（蘇州）等頂尖學術機構已建立緊密合作關係。通過這些合作，學生不僅有機會與行業專家進行面對面交流，還能深入參與到現實世界的複雜情境中，從而提升學習體驗，更好應對未來挑戰。

此外，陳保琼博士還分享了耀中耀華發展歷程中一個重要里程碑：耀中幼教學院已成功通過香港學術及職業資歷評審局對開辦資歷架構第六級的機構評審，將於2025/26學年推出全新的教育碩士及幼兒教育研究生課程。耀中幼教學院將成爲中國香港首間提供學位教師教育文憑和教育碩士學位課程的私營機構。

展望未來，耀中耀華培養下一代領袖的承諾堅定不移，拓展教育疆界的使命歷久彌堅。陳保琼博士總結道：「十年樹木，百年樹人。我們將以嶄新的决心展望未來，繼續在同學們心中播下遠大理想的種子，讓他們塑造人類更美好的未來。」

關於耀中耀華教育網絡

耀中耀華是扎根中國香港的全球教育先驅，融合中西文化精粹，凝練出與衆不同的教育譜系，以培育具競爭力和同理心的世界公民爲使命，致力創建一個更美好的世界。作爲富有遠見的教育先驅，曾楚珩女士於1932年在香港創辦第一所耀中學校及幼稚園。1970年代，陳保琼博士繼承母志，提供最優質的雙語教育。1990年代，耀中應邀前往上海及北京，爲內地的外籍人士開辦學校。陳博士其後與先生葉國華教授創立耀中耀華教育網絡，培養中國及外籍學生走向國際舞臺，作出貢獻。

憑藉近一個世紀的教育奉獻，耀中耀華教育網絡已涵蓋從嬰幼兒教育至高等教育全學段。《耀中幼教教學法——以生成課程、幼兒主導的探究和多語言爲中心》一書闡述了十二項信條，即耀中耀華教育理念的核心與我們教學法的基礎所在。耀中幼教教學法爲世界各地的教育界帶來了獨特新穎的視角。它將中國傳統儒家思想與杜威的漸進教育理論相結合，重申了國際教育的重要性，是提供一個兼容並蓄的中西文化學習環境，並爲21世紀幼教課程的創新發展奠定了基礎。

耀中耀華教育網絡旗下的耀中國際學校/耀中外籍人員子女學校、耀中幼教學院、耀華國際教育學校、耀華學校、耀華國際教育幼兒園、耀華嬰幼兒教育中心和耀華嬰幼兒探索中心，形成龐大網絡，遍布中國香港、北京、上海、廣州、重慶、青島、烟臺、浙江桐鄉、以及美國矽谷和英國薩默塞特，每年爲全球逾12,000位師生提供優質教育及發展機會。

SOURCE YCYW Education Network