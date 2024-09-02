國有背景集信國控營收穩健，預計9月6日港交所GEM上市

香港2024年9月2日 /美通社/ -- 國家對建設工程質量的日益重視，催生檢測檢驗服務行業的快速成長。2022年5月，為提高縣級城市基礎設施的質量及效率，國務院發佈了《關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》。中國政府實施的「鄉村振興」及廣東省發展和改革委員會推動的「百縣千鎮萬村高質量發展工程」更大力鼓勵中國三線或以下城市的基礎設施發展。

戰略定位粵西地區三至五線城市檢測檢驗市場的廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司（以下簡稱「集信國控」）正穩步推進其IPO進程。2024年8月26日，集信國控（8629.HK）開始股份發售10,179,000股H股，其中公開發售佔10%，配售佔90%，另有不多於15%超額配股權。

持有39個類別的資質，高新技術優勢及資質認證

集信國控自成立以來，致力於提供高標準的建設工程檢測檢驗服務。截至2024年8月，集信國控已經獲得由廣東省市場監督管理局批准的39個建築工程、產品及材料檢測、環境檢測、食品檢測及農業相關檢測服務類別的資質，覆蓋了逾2700個參數的檢測服務。高標準高質量的建設工程檢測檢驗服務主要有賴於專業的檢測檢驗人員及技術人員以及先進的檢測檢驗設備。招股書顯示，當前集信國控106名僱員就持有了179項由廣東省建設工程質量安全檢測和鑑定協會頒發及審批的檢測資質。其中，55名僱員為中國專門從事建設工程的合資格工程師，另有三名僱員是於中國從事食品及農產品專業的合資格工程師。

此外，於2020年，集信國控亦自主研發了一套先進的綜合數碼化管理系統，即智能化工程監測監管平台。該平台專為檢驗檢測服務管理量身訂製，涵蓋了項目管理、任務分配、報告生成、工作量監控以及機械設備使用記錄等關鍵功能。公司從2023年開始投入研發，積極以科技創新為驅動力。

市場地位穩健，重心向公營項目轉移，2023年營收增幅107.9%

集信國控的財務表現穩健，在粵西地區的市場份額穩步提升。2023年按收入計，公司在粵西獨立檢測檢驗服務提供商中排名第五，市場份額達到1.2%。據披露的資訊，其客戶主要為中國建築參與者，包括私營及公共部門實體，如房地產開發商及建築公司、國有投資公司、相關中國政府機構及中國政府行政部門，客群相對穩定。2021年、2022年、2023年及2024前六個月（以下簡稱「往績記錄期間」），公司的客戶數量分別為268、182、279及196家，其中，國有投資公司、相關中國政府機構及中國政府行政部門的收入佔比從2021年約15.4%升至2024年6月約46.9%，可以見得公司在市場中有一定的穩固地位與客戶基礎。

集信國控總部設在茂名信宜市，這一緊靠粵西的地理位置賦予公司策略優勢，利於其觸達客戶，提供及時服務。於往績記錄期間，集信國控已成功進入高州市及化州市等正在經歷快速城市化及基礎設施發展的三線至五線城市。

招股書顯示，集信國控在建設工程檢測領域的技術和服務水平處於粵西地區前列。2022年公司收入約為20.0百萬元，2023年公司收入41.5百萬元，同比增幅為107.9%。2024年前六個月公司收入約為22.8百萬元，同時期收入實現同比增長39.8%。

市場前景廣闊，新業務2024年前六個月貢獻收入12.3%

隨着國家「鄉村振興」政策和「百千萬工程」的深入推進，三線及以下城市的經濟活力不斷增強，帶動了獨立檢測檢驗服務的需求持續增長。粵西獨立檢測檢驗行業市場規模由2019年的約人民幣23億元增至2023年的約人民幣36億元，複合年增長率為11.3%。預計到2028年，粵西獨立檢測檢驗行業市場規模將達至約人民幣65億元，複合年增長率為12.7%，持穩定增長態勢。

集信國控業務擴張趨勢明顯。2021年、2022年、2023年及2024年前六個月公司人工成本分別占銷售成本總額的58.2%、66.3%、65.5%及61.5%。業務的大力擴張直接促使了員工人數增加。自2024年5月起，集信國控以自身的優勢多元化提供服務—食品檢測服務已為集信國控2024年前6個月貢獻了12.3%的總收入，亦充分體現了集信國控業務領域擴張方面的能力與決心。

招股書透露，本次募集資金將主要用於四個方面：首先，約37.4%的資金將用於擴展檢測服務領域，以實現服務多元化；其次，約27.7%的資金用於鞏固現有市場並擴展市場範圍，提升市場佔有率；第三，約27.5%的資金用於擴充建設工程檢測服務，增強公司競爭力；最後，約5.5%的資金將用於升級ERP系統，以支持未來的長期發展，剩餘的1.9%的資金將用於一般營運支出，支持公司的日常運營和發展需求。

集信國控每股發售價介乎8.6港元至10.4港元之間，按發售價中位數9.5港元計，總集資金額預計96.7百萬港元。根據招股書所披露之股息政策，集信國控擬在維持公司營運資金健康的前提下，整體原則上每年會向股東分派股息，擬派股息比率將不低於當年稅後利潤的20%，在GEM裏屬比較高的分紅比例。

整體來看，隨着IPO的推進，作為茂名市首家在港交所上市的國有企業，集信國控有望進一步鞏固其在粵西檢測服務市場的領導地位，同時借助資本市場的力量，加速技術創新和市場擴張，開啟企業發展的新篇章。

SOURCE 廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司