移卡（9923.HK）海外加入銀聯國際 行業客戶拓展取得新突破

香港2025年1月6日 /美通社/ -- 近日，移卡（9923.HK）海外業務新市場拓展順利，在國際卡組織的合作上以及垂直行業客戶的拓展上均取得突破性進展。

卡組織方面，移卡旗下支付品牌已經於2024年10月份加入銀聯國際會員，並且啟動技術對接，此前移卡已經接入Visa及Mastercard支付渠道；客戶方面，相比於國內，移卡突破行業限制，拓展了汽車、鐘錶等新行業客戶以及新的國際知名品牌客戶。

目前移卡已經獲得香港MSO、新加坡MPI、美國MSB等牌照，並且構建了一套智能化風控系統以降低用戶交易資金與監管風險。2023年，移卡正式推出跨境支付業務品牌YeahPay，跨境支付服務網絡不斷完善。

2024年移卡海外業務前三季度保持快速增長，其中第三季度海外業務GPV同比增長近50%，並且持續拓展國際知名品牌客戶，如寶格麗、周大福珠寶、勞力士、MCM及美珍香等。亮眼成績的背後，可以歸結為三個原因：

產品方面，為了滿足不同區域的客戶需求，移卡不斷完善產品矩陣，推出了本地錢包、海外錢包、信用卡、聯合收單、外匯及跨境匯款等服務。

市場策略方面，積極拓展不同的獲客渠道，例如推動與連鎖店、大型商場及美食廣場等合作，從而提高支付交易的獲取效率。

業務協同方面，內部協同效應不斷得到強化，包括多方面的支付渠道、高效的服務交付能力以及海外投資公司之間的交叉協同，可以高效助力公司獲得具有高黏性的新客戶。

對移卡而言，支付業務的跨境出海不僅是尋找新的業務增量，同時也是整個集團的國際化，即將國內支付渠道、大數據演算法，以及十多年來與眾多商戶合作的第一手經驗，複製到海外去，為海外商戶提供更廣泛的商務賦能解決方案。

2024年第三季度，移卡通過旗下的富匙科技擴大了服務範圍，共同推廣數字商戶解決方案，目前客戶包括星巴克、無印良品、必勝客、New Balance及Levi's、KOI、Mr.Coconut等200多個全球和區域品牌客戶，涵蓋新加坡、印尼、越南及馬來西亞等東南亞地區，門店數量超過20,000家。

SOURCE 移卡