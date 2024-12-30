黑芝麻智能發佈華山A2000家族芯片平台，打造全場景通識智駕標桿

在智能駕駛技術的浪潮中，端到端（E2E）和大模型技術正成為推動行業向前發展的核心動力。基於黑芝麻智能對這些技術的深刻洞察，我們預見到算法的未來發展將更加聚焦於提升效率和性能。隨著行業步入大模型時代，Transformer算法結構和混合模型架構將引領新的技術潮流。

黑芝麻智能提出的全場景通識智駕概念，基於知識範式將駕駛場景的信息引入到知識增強的表示空間中，這些信息可以被推導為場景語義空間中的通用知識，隨後通過知識的反映來推斷場景，從而指導實現更好的智能駕駛體驗。也就是說，讓AI模型具備人類的常識和知識，進而影響場景裡的決策，讓車開得比老司機還好，改善駕駛體驗。通識智駕具備實現高級感知、決策和執行的通用能力，能夠全面覆蓋城市道路、高速公路、晝夜變化以及各種氣候條件的不同場景。

預計從2025年開始，高階智駕能力逐漸成為標配，多傳感兼容、支持多種模型算法開發以及更具性價比和成本控制的方案，才能滿足市場和客戶的增長需求，推動自動駕駛技術的普及和經濟效益提升。

黑芝麻智能認為下一自動駕駛計算芯片的關鍵要素需要涵蓋高算力、高帶寬、平台化設計的需求，配合友好通用的工具鏈以及全棧化解決方案，以滿足自動駕駛技術的快速落地和持續迭代。

當前，能夠實現NOA等高階功能並成功量產的智能駕駛芯片企業屈指可數，這不僅因為量產對芯片性能和穩定性有著嚴苛要求，更在於它需要算法、軟件、工具鏈等整個生態系統的持續優化和迭代。隨著智能駕駛技術向更複雜場景和高階功能的演進，對高算力芯片的需求變得尤為迫切。黑芝麻智能憑借華山系列的量產經驗和成熟生態，全面支持未來智能駕駛場景和算法的需求。我們以開放靈活的合作模式，致力於成為本土高階智能駕駛芯片供應的最優解。

華山A2000家族，為全場景通識智駕設計，賦能智能萬物

黑芝麻智能華山®A2000家族是面向下一代AI模型更高性能、更高效率的芯片平台。華山A2000家族包括A2000 Lite、A2000和A2000 Pro三款產品，分別針對不同等級的自動駕駛需求。A2000 Lite專注於城市智駕，A2000支持全場景通識智駕，而A2000 Pro則是為高階全場景通識智駕設計。

作為新一代自動駕駛芯片，華山A2000家族以其卓越的性能和全面的功能，標誌著華山系列在自動駕駛技術領域的重大飛躍。A2000家族的芯片集成了業界領先的CPU、DSP、GPU、NPU、MCU、ISP和CV等多功能單元，實現了高度集成化和單芯片多任務處理的能力。新一代ISP技術，具備4幀曝光和150dB HDR，在隧道和夜間等場景下表現更好，顯著提升了圖像處理能力。單芯片數據閉環的設計，使得數據在智駕功能正常運行的同時能夠實現全車數據的脫敏、壓縮、編碼和存儲，為算法的迭代和創新提供堅實基礎。A2000家族算力最大是當前主流旗艦芯片的4倍，原生支持Transformer模型。A2000家族的靈活擴展性，允許多芯片算力的擴展，以適應不同級別的自動駕駛需求，產品組合全面覆蓋從NOA到Robotaxi的廣泛應用場景。

華山A2000家族芯片不僅在智能汽車領域展現出強大的性能，還能夠支持機器人和通用計算等多個領域。值得一提的是，A2000芯片能夠滿足機器人的「大小腦」需求，推動機器人產業從原型開發階段邁向大規模量產。

核心IP的技術創新為華山A2000家族性能躍升保駕護航

與此同時，黑芝麻智能重磅推出了自研 NPU 新架構——黑芝麻智能「九韶」，九韶是黑芝麻智能為滿足自動駕駛技術需求而推出的高性能 AI 芯片的計算核心。新一代通用 AI工具鏈BaRT和新一代雙芯粒互聯技術BLink兩大創新，共同賦能「九韶」計算性能的充分發揮和靈活擴展，構成了一個強大的智能駕駛技術底座，為 A2000 家族性能躍遷保駕護航。

九韶NPU採用了領先的大核架構，支持智駕大模型的實時推理，降低算法計算的延遲，基於優先級搶佔的機制為處理複雜計算任務提供了強有力的支撐。

同時，九韶NPU也是業界最高安全等級的NPU，高安全等級能夠避免模型推理過程中的隨機錯誤和失效，支持訓練與部署的一致性，確保了自動駕駛系統的高安全性和確定性。

九韶NPU的特點包括高算力、高能效和高帶寬，這是智能駕駛技術向更高階迭代的基礎。它支持包括INT8/FP8/FP16在內的混合精度，集成了針對高精度精細量化和Transformer的硬加速，能夠簡化開發者在量化和部署過程中的工作。

此外，九韶NPU還具備低延時和高吞吐的三層內存架構，包括大容量高帶寬的NPU專用緩存、核心模塊片內共享緩存，以及對稱的雙數據通路和專用DMA引擎。提升了性能和有效帶寬，降低了對外部存儲帶寬的依賴，在性能、帶寬和成本之間取得了極致平衡。

為了充分發揮九韶NPU的潛力，黑芝麻智能研發了新一代通用AI工具鏈BaRT。BaRT支持多種流行框架和模型的轉換，原生兼容PyTorch的推理API，支持Python編程部署。這使得開發者能夠更加便捷地利用九韶架構進行AI模型的開發和部署。

BaRT的另一個優勢是支持業界主流的Triton自定義算子編程，允許開發者使用Python語言編寫Triton自定義算子，這些算子可以被自動化編譯成硬件加速代碼，從而進一步加速開發者AI模型的部署。

為了滿足不同等級自動駕駛的算力需求，新一代雙芯粒互聯技術BLink技術為算力擴充提供了高效解決方案。BLink支持Cache一致性互聯的高效C2C（Chip-to-Chip）技術，能夠擴展支持更大規模模型的算力需求，為算法長期演進做好準備。

通過BLink技術，A2000家族芯片能夠實現軟件單OS跨片部署，支持高帶寬C2C一致性連接，滿足NUMA跨芯片訪存要求，簡化軟件開發和部署的難度。

隨著華山A2000家族芯片的發佈，黑芝麻智能不僅為自動駕駛技術的發展提供了強有力的硬件支持，而且進一步踐行了用「芯」賦能未來出行這一願景。黑芝麻智能期待與全球產業鏈夥伴攜手合作，共同推動智能駕駛技術的創新與應用。我們堅信，通過持續的技術創新和跨行業合作，智能駕駛技術將實現不斷突破，為未來出行提供更加智能、安全和高效的解決方案。

SOURCE 黑芝麻智能