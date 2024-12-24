馬來西亞航空集團推出首架A330neo，開啟全新航空旅行時代

馬來西亞交通部長陸兆福表示：「MAG首架Airbus A330neo的推出，不僅僅是一架新飛機的啟用，而是韌性、決心以及對進步的堅定信念的結晶。

這充分體現了MAG在競爭激烈的航空業中領先的決心，展現了我們國家對可持續發展的承諾，以及馬來西亞人才的非凡潛力。」

馬來西亞航空集團 (MAG) 集團董事總經理Datuk Captain Izham Ismail表示：「我們首架A330neo的亮相，標誌著MAG邁入變革性時刻，我們透過機隊現代化開啟一個嶄新的航空旅行時代，在創新、舒適性與可持續性間無縫結合。我們的承諾彰顯了以乘客為核心的理念，致力於提供體現馬來西亞國際航空溫暖的好客之道的卓越飛行體驗。」

A330neo是MAG機隊中的最新成員，根據MAG於2022年8月與Airbus、Rolls-Royce及Avolon簽署的諒解備忘錄(MOU)，至2028年將陸續交付共20架。此飛機搭載Rolls-Royce Trent 7000引擎，結合最新氣動力學與先進材料技術，燃油消耗與碳排放較上一代機型降低14%。

MAG的A330neo飛機提供297個座位，包括28個商務艙座位及269個經濟艙座位（其中24個為額外腿部空間座位）。商務艙採用1-2-1魚骨式布局，並配備Collins Aerospace Elevation系列的全新設計座椅，是MAG首次引入的全套艙設計，提供個人隱私門，突顯客艙舒適性與實用性。

全新A330neo飛機將以多項尖端功能提升旅行體驗，包括業界領先的FlightPath3D動態地圖系統，為MAG機隊中互動性最強的一項，提供實時航線追蹤及詳細行程洞察，提升乘客探索天空的方式。此外，飛機的機上娛樂系統還設有「兒童模式」，為家庭乘客提供流暢的操作介面，讓小朋友在旅途中保持愉快。

乘客還可享受涵蓋文化與歷史的目的地指南，並透過高速互聯網連接，無論艙等或會員等級，均可享受免費機上Wi-Fi服務。此外，商務艙乘客還可享用SkySnacks自助服務，精選輕食讓旅途中隨時滿足味蕾需求。

同日活動中，馬來西亞國際航空宣布與梅賽德斯-賓士(Mercedes-Benz)建立獨家合作夥伴關係，於2025年1月起成為私人航廈接駁服務提供商。符合資格的乘客將可享受以全電動Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC與Mercedes-Benz S 580 e插電式混合動力車型進行接駁的豪華體驗。此服務將於吉隆坡國際機場1號航廈內提供，展現了可持續性與高端服務的完美結合。

目前，MAG擁有涵蓋馬來西亞國際航空、Firefly、MASwings及MASkargo等子公司的107架飛機機隊。展望未來，集團計劃至2033年將機隊擴大至62架窄體飛機與52架寬體飛機，其中第五架波音737-8於12月中旬交付，剩餘20架預計於2025至2026年間交付。

活動連結: https://www.malaysiaairlines.com/my/en/plan-trip/destinations/flights-to-australia/flights-to-melbourne.html?cid=pr|MY1224A330NEO|pr_newswire|tactical|art|pros|tw|a330neo|zh|campaign|mab|awa

YouTube 上的宣傳影片連結: https://youtu.be/81ynJ6eoaLE

馬來西亞國際航空簡介

馬來西亞航空集團(MAG)是一家全球航空組織，旗下包含航空、忠誠與旅遊服務，以及航空服務三大業務領域。

其航空業務組合涵蓋全球、國內與細分市場，包括作為馬來西亞國家航空公司的馬來西亞國際航空，以及服務馬來西亞各地社區的區域性航空公司Firefly與MASwings。此外，AMAL by Malaysia Airlines則專注於提供一站式朝聖旅遊解決方案。

MAG亦專注於提供航空服務業務，包括飛機維修、物流、地勤服務及訓練，其業務涵蓋MAB Engineering、MASkargo（一站式貨運與物流服務供應商）、AeroDarat（一站式地勤服務解決方案提供商）及馬來西亞國際航空學院（航空與款待卓越中心）。

忠誠與旅遊服務領域專注於提供端到端旅遊解決方案與忠誠計劃，補充其航空與航空服務領域的既有專長。旗下業務包括Journify（綜合一站式旅遊與生活方式數位平台）、Enrich（屢獲殊榮的旅遊與生活方式忠誠計劃），以及MHholidays與Firefly Holidays（集團的旅遊運營部門）。

藉由清晰的業務布局，MAG將實現其願景，即成為亞洲領先的旅遊與航空服務集團，專注於於2025年前提供高度定制化的端到端旅遊解決方案。

本稿件由馬來西亞航空集團公關部發布。

SOURCE Malaysia Airlines