馬來西亞航空集團推出首架A330neo，開啟全新航空旅行時代

新聞提供者Malaysia Airlines
24 12月, 2024, 22:35 CST
馬來西亞吉隆坡2024年12月24日 /美通社/ -- 馬來西亞航空集團 (MAG) 作為馬來西亞國家航空公司馬來西亞國際航空的母公司，今日於MAB工程綜合大樓第六機庫舉行啟動儀式，慶祝其首架A330-900 (A330neo) 飛機正式抵達。此項里程碑標誌著MAG在機隊現代化戰略中的重要一步，進一步強化其提升營運效率及提供乘客更高舒適度與服務水準的承諾。
這架飛機，註冊號為9M-MNG，由馬來西亞交通部長陸兆福、MAG主要股東國庫控股董事總經理Dato' Amirul Feisal Wan Zahir，以及MAG集團董事總經理Datuk Captain Izham Ismail共同正式啟動。該飛機將於當地時間今晚10點30分執行其首航，經MH149航班飛往墨爾本，並逐步投入服務於澳大利西亞等地的長途航線。
馬來西亞交通部長陸兆福表示：「MAG首架Airbus A330neo的推出，不僅僅是一架新飛機的啟用，而是韌性、決心以及對進步的堅定信念的結晶。
這充分體現了MAG在競爭激烈的航空業中領先的決心，展現了我們國家對可持續發展的承諾，以及馬來西亞人才的非凡潛力。」
馬來西亞航空集團 (MAG) 集團董事總經理Datuk Captain Izham Ismail表示：「我們首架A330neo的亮相，標誌著MAG邁入變革性時刻，我們透過機隊現代化開啟一個嶄新的航空旅行時代，在創新、舒適性與可持續性間無縫結合。我們的承諾彰顯了以乘客為核心的理念，致力於提供體現馬來西亞國際航空溫暖的好客之道的卓越飛行體驗。」
A330neo是MAG機隊中的最新成員，根據MAG於2022年8月與Airbus、Rolls-Royce及Avolon簽署的諒解備忘錄(MOU)，至2028年將陸續交付共20架。此飛機搭載Rolls-Royce Trent 7000引擎，結合最新氣動力學與先進材料技術，燃油消耗與碳排放較上一代機型降低14%。
MAG的A330neo飛機提供297個座位，包括28個商務艙座位及269個經濟艙座位（其中24個為額外腿部空間座位）。商務艙採用1-2-1魚骨式布局，並配備Collins Aerospace Elevation系列的全新設計座椅，是MAG首次引入的全套艙設計，提供個人隱私門，突顯客艙舒適性與實用性。
全新A330neo飛機將以多項尖端功能提升旅行體驗，包括業界領先的FlightPath3D動態地圖系統，為MAG機隊中互動性最強的一項，提供實時航線追蹤及詳細行程洞察，提升乘客探索天空的方式。此外，飛機的機上娛樂系統還設有「兒童模式」，為家庭乘客提供流暢的操作介面，讓小朋友在旅途中保持愉快。
乘客還可享受涵蓋文化與歷史的目的地指南，並透過高速互聯網連接，無論艙等或會員等級，均可享受免費機上Wi-Fi服務。此外，商務艙乘客還可享用SkySnacks自助服務，精選輕食讓旅途中隨時滿足味蕾需求。
同日活動中，馬來西亞國際航空宣布與梅賽德斯-賓士(Mercedes-Benz)建立獨家合作夥伴關係，於2025年1月起成為私人航廈接駁服務提供商。符合資格的乘客將可享受以全電動Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC與Mercedes-Benz S 580 e插電式混合動力車型進行接駁的豪華體驗。此服務將於吉隆坡國際機場1號航廈內提供，展現了可持續性與高端服務的完美結合。
目前，MAG擁有涵蓋馬來西亞國際航空、Firefly、MASwings及MASkargo等子公司的107架飛機機隊。展望未來，集團計劃至2033年將機隊擴大至62架窄體飛機與52架寬體飛機，其中第五架波音737-8於12月中旬交付，剩餘20架預計於2025至2026年間交付。
活動連結: https://www.malaysiaairlines.com/my/en/plan-trip/destinations/flights-to-australia/flights-to-melbourne.html?cid=pr|MY1224A330NEO|pr_newswire|tactical|art|pros|tw|a330neo|zh|campaign|mab|awa
YouTube 上的宣傳影片連結: https://youtu.be/81ynJ6eoaLE
馬來西亞國際航空簡介
馬來西亞航空集團(MAG)是一家全球航空組織，旗下包含航空、忠誠與旅遊服務，以及航空服務三大業務領域。
其航空業務組合涵蓋全球、國內與細分市場，包括作為馬來西亞國家航空公司的馬來西亞國際航空，以及服務馬來西亞各地社區的區域性航空公司Firefly與MASwings。此外，AMAL by Malaysia Airlines則專注於提供一站式朝聖旅遊解決方案。
MAG亦專注於提供航空服務業務，包括飛機維修、物流、地勤服務及訓練，其業務涵蓋MAB Engineering、MASkargo（一站式貨運與物流服務供應商）、AeroDarat（一站式地勤服務解決方案提供商）及馬來西亞國際航空學院（航空與款待卓越中心）。
忠誠與旅遊服務領域專注於提供端到端旅遊解決方案與忠誠計劃，補充其航空與航空服務領域的既有專長。旗下業務包括Journify（綜合一站式旅遊與生活方式數位平台）、Enrich（屢獲殊榮的旅遊與生活方式忠誠計劃），以及MHholidays與Firefly Holidays（集團的旅遊運營部門）。
藉由清晰的業務布局，MAG將實現其願景，即成為亞洲領先的旅遊與航空服務集團，專注於於2025年前提供高度定制化的端到端旅遊解決方案。
本稿件由馬來西亞航空集團公關部發布。
SOURCE Malaysia Airlines
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