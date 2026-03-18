【AACR 2026】亞盛醫藥宣佈將在2026年美國癌症研究協會年會上公佈四項最新臨床前進展

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2026年3月18日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）宣佈，公司共有四項臨床前研究進展入選2026年美國癌症研究協會（AACR）年會。此次會議將於2026年4月17日至22日在美國聖地亞哥舉行。

本次將要展示的數據涉及公司三個品種，包括：原創1類新藥BCR-ABL抑制劑奧雷巴替尼（商品名：耐立克®；研發代號：HQP1351）、FAK/ALK/ROS1三聯酪氨酸激酶抑制劑APG-2449、以及PRC2/EED抑制劑APG-5918。

AACR年會是推動抗腫瘤事業發展的重要平台，科學家、臨床醫生、醫療工作者、癌症倖存者、患者及倡導者每年齊聚一堂，分享和探討抗腫瘤最新突破。從群體科學與預防，到癌症生物學、轉化醫學與臨床研究，再到倖存者關懷與權益倡導，AACR年會全方位展示了前沿的癌症科學與醫學成果。

亞盛醫藥四項臨床前研究摘要如下：

Multitarget kinase inhibitor olverembatinib (HQP1351) is efficacious and synergizes with chemotherapy in preclinical models of endometrial carcinoma (EC)

多靶點激酶抑制劑奧雷巴替尼（HQP1351）在子宮內膜癌（EC）臨床前模型中具有顯著療效，且與化療聯合時可產生協同增效作用

摘要編號： 4583

分會場類別：實驗與分子治療

分會場標題：抗腫瘤藥物 2

展示時間：

（美國當地時間）2026年4月21日，週二，早上9:00-12:00

（北京時間）2026年4月22日，週三，凌晨0:00-3:00

Multikinase inhibitor olverembatinib (HQP1351) is efficacious and synergizes with BTK inhibitor acalabrutinib in mantle cell lymphoma (MCL) preclinical models

多激酶抑制劑奧雷巴替尼（HQP1351）在套細胞淋巴瘤（MCL）臨床前模型中具有抗腫瘤療效，並與BTK抑制劑阿可替尼存在協同作用

摘要編號： 5875

分會場類別：實驗與分子治療

分會場標題：酪氨酸激酶、磷酸酶及其他抑制劑

展示時間：

（美國當地時間）2026年4月21日，週二，下午2:00-5:00

（北京時間）2026年4月22日，週三，上午5:00-8:00

FAK inhibition by APG-2449 enhances the antitumor activity of MAPK pathway blockade in BRAF V600E-mutant tumor models

在BRAF V600E突變腫瘤模型中，APG-2449通過抑制FAK活性增強MAPK通路阻斷的抗腫瘤作用

摘要編號： 1858

分會場類別：實驗與分子治療

分會場標題：靶向藥耐藥 1 ：細胞凋亡與自噬

展示時間：

（美國當地時間）2026年4月20日，週一，早上9:00-12:00

（北京時間）2026年4月21日，週二，凌晨0:00-3:00

Embryonic ectoderm development (EED) inhibitor APG-5918 synergizes with topoisomerase I inhibitors in preclinical small-cell lung cancer (SCLC) models through epigenetic priming of chemosensitivity

胚胎外胚層發育蛋白（EED）抑制劑APG-5918通過表觀遺傳調控增強化療敏感性，在小細胞肺癌（SCLC）臨床前模型中與拓撲異構酶I抑制劑產生顯著協同抗腫瘤效應

摘要編號： 4500

分會場類別：實驗與分子治療

分會場標題：表觀遺傳調控藥物 1

展示時間：

（美國當地時間）2026年4月21日，週二，上午9:00-12:00

（北京時間）2026年4月22日，週三，凌晨0:00-3:00

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發創新藥，以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，公司在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK；2025年1月24日，公司在美國納斯達克證券交易所掛牌上市，股票代碼：AAPG。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2和 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等。

公司核心品種耐立克®是中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑，且獲批適應症均被成功納入國家醫保藥品目錄，目前，亞盛醫藥正在開展耐立克®一項獲美國FDA許可的全球註冊III期臨床研究（POLARIS-2），用於治療既往接受過治療的慢性髓細胞白血病慢性期（CML-CP）成年患者。此外，耐立克®聯合治療新診斷費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）患者和治療琥珀酸脫氫酶（SDH）缺陷型胃腸道間質瘤（GIST）患者的全球註冊III期研究正在開展中。

公司另一重磅品種利生妥®是中國首個獲批上市的國產原創Bcl-2抑制劑，已獲批用於既往經過至少包含布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑在內的一種系統治療的成人慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。目前，亞盛醫藥正在開展利生妥®四項全球註冊III期臨床研究，分別為獲美國FDA許可的治療經治CLL/SLL患者的GLORA研究；治療初治CLL/SLL患者的GLORA-2研究；治療新診斷老年或體弱急性髓系白血病（AML）的GLORA-3研究；以及獲美國FDA、歐洲EMA與中國CDE同步批准開展的治療新診斷中高危骨髓增生異常綜合征（MDS）患者的GLORA-4研究。

截至目前，公司4個在研新藥共獲16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物製藥公司，以及梅奧醫學中心（Mayo Clinic）、丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美國國家癌症研究所（NCI）和密西根大學等學術機構達成全球合作關係。

亞盛醫藥已在原創新藥研發與臨床開發領域建立經驗豐富的國際化人才團隊，以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據美國《1995年私人證券訴訟改革法案》，以及經修訂的《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條所界定的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中的所有內容均可能構成前瞻性陳述，包括亞盛醫藥對未來事件、經營成果或財務狀況所發表的意見、預期、信念、計劃、目標、假設或預測。

這些前瞻性陳述受到諸多風險和不確定性的影響，具體內容已在亞盛醫藥向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中詳細說明，包括2025年1月21日提交的經修訂的F-1表格註冊說明書和2025年4月16日提交的20-F表格中的「風險因素」和「關於前瞻性陳述及行業數據的特別說明」章節、2019年10月16日提交的首次發行上市招股書中的「前瞻性聲明」、「風險因素」章節，以及我們不時向SEC或HKEX提交的其他文件。這些因素可能導致實際業績、運營水平、經營成果或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的信息存在重大差異。本前瞻性聲明中的陳述不構成公司管理層的利潤預測。

因此，該等前瞻性陳述不應被視為對未來事件的預測。本新聞稿中的前瞻性陳述僅基於亞盛醫藥當前對未來發展及其潛在影響的預期和判斷，且僅代表截至陳述發表之日的觀點。無論出現新信息、未來事件或其他情況，亞盛醫藥均無義務更新或修訂任何前瞻性陳述。

SOURCE 亞盛醫藥