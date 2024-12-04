北京大學匯豐商學院通過AACSB和AMBA最高五年期認證

深圳2024年12月4日 /美通社/ -- 2024年11月，國際高等商學院協會（Association to Advance Collegiate Schools of Business，簡稱AACSB）宣佈，北京大學匯豐商學院再次獲得AACSB最長五年期認證。

今年6月，AACSB同行評審團隊蒞臨北京大學匯豐商學院進行現場複審，與學院領導展開了17場深入交流，對學院的願景使命、戰略發展、教學科研、師資建設、人才培養、人員管理、社會責任及影響力等進行了全方位的考察。此外，評審團還與項目主管、教職工、學生、校友及僱主進行廣泛交流，收集各方對學院及其項目的綜合評價與建議。評審團充分肯定了學院近年來取得的顯著成就，認為學院具備一流的教學設施，並在學術研究、國際化發展、就業競爭力等方面取得了令人印象深刻的成就。同時，評審組也為學院的未來可持續發展提出了建議。