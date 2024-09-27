「小心間隙，挺進前行」：AAPPAC年會重返臺灣，在臺北表演藝術中心舉辦

臺北表演藝術中心董事長王文儀(Victoria Wang)表示：「隨著時代的變遷，劇院管理者面臨的挑戰與日俱增。發現並解決問題已成為常態。我認為，文化藝術場館管理者的使命是『打破陳規，改變思維方式，深入了解彼此』，在所見所聞中尋求新的思考和進步的可能性。」

臺北市市長蔣萬安(Chiang Wan-an)表示：「AAPPAC 2024年會暌違12年重返臺灣，它也是當前正在舉辦的臺北大型節慶活動『潮臺北』的重要組成部分。」

主旨演講：後疫情時代劇場的數字轉型

來自臺灣國立中央大學的周慧玲(Katherine Hui-ling Chou)教授在大會首日的主題演講環節分享了自己的研究成果，探討了疫情後戲劇行業面臨的挑戰。她的研究評估了在線演出的觀眾參與度，發現數字媒介在價格較低的情況下有助於吸引更多年輕觀眾，同時也為觀眾創造了與演出互動的新方式。

推動行業發展的論壇

大會四個主題論壇讓與會者進行了富有成效的對話：

「藝術的持續創新：傳統藝術的保存與保鮮」 探討了傳統對現代表演藝術的重要性。

探討了傳統對現代表演藝術的重要性。 「鄰裡生活：文化場館正與社區共舞」 強調了社區和學生的重要性，以及場館成為社區生態系統一部分的必要性。

強調了社區和學生的重要性，以及場館成為社區生態系統一部分的必要性。 「演算劇場：AI技術的劇場旅程」 討論了從人類視角理解AI的重要性以及AI在創意過程中的決策輔助作用。

討論了從人類視角理解AI的重要性以及AI在創意過程中的決策輔助作用。 「恆長永續：天長地久是一個動詞」強調了推進可持續發展的可行方式，包括回收和再利用戲劇道具和服裝、減少紙質宣傳品、根據地區特色考慮替代解決方案以及實施電子票券等。

彰顯臺灣人才和年輕創作者的關鍵作用

與會者欣賞了臺灣藝術家的三場精彩表演，分別是「桑布伊(Sangpuy) x布拉瑞揚舞團(Bulareyaung Dance Company)」、舞蹈空間舞團(Dance Forum Taipei) X島崎徹(Toru Shimazaki)的「碎月」(Shattered Moon)和同黨劇團(The Party Theatre Group)的「父親母親」(Father Mother)，以及6場，共12團的臺灣表演藝術櫥窗演出。

最後，「新作探索」(Connecting Series)環節匯集了來自不同國家的八部多元作品，為AAPPAC成員提供了一個通過新作品的開發與展示來交流潛在合作的機會。

下一屆AAPPAC年會將於2025年在韓國大田藝術中心舉行。

有關AAPPAC年會的更多信息，請訪問：https://tpac.org.taipei/AAPPAC2024

SOURCE 臺北表演藝術中心