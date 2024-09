「小心間隙，挺進前行」：AAPPAC年會重返臺灣，在臺北表演藝術中心舉辦

2024年會吸引了來自逾19個國家和地區的4000多名與會者,共同探討亞太地區表演藝術的未來

臺北2024年9月27日 /美通社/ -- 9月4日至6日,臺北表演藝術中心(TPAC)舉辦了亞太表演藝術中心協會(Association of Asia Pacific Performing Arts Centres,簡稱AAPPAC)2024年會。作為推動藝術交流、場地合作和文化外交的重要平臺,此次大會吸引了來自全球19個國家和地區的4000多名表演藝術界的領軍人物。今年大會重返臺灣,以「小心間隙,挺進前行」(Mind the Gap, Lead the Path)為主題,聚焦全球表演藝術場館在創新、本地連結、可持續發展以及人工智能(AI)技術等方面的挑戰與機遇。

AAPPAC主席Douglas Gautier AM表示:「我非常高興今年能回到臺北,在臺北表演藝術中心舉辦年會。今年的主題是『小心間隙,挺進前行』,我們深入探討了傳統與現代、社區與行業之間的鴻溝及其對可持續發展的影響。我相信,大家都會從中受益匪淺。」