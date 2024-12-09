攜手ABA 銀行，大象汽車柬埔寨跑出加速度

大象汽車柬埔寨與ABA 銀行達成有關全方位金融服務的戰略合作

大象汽車柬埔寨已啟動「百站千樁」基礎設施倡議

柬埔寨金邊2024年12月9日 /美通社/ -- 全球領先的創新型新能源商用車企業ZO Motors Holdings Limited（「大象汽車」或「ZO Motors」）宣布，2024年12月5日，ZO Motors Cambodia（簡稱「大象汽車柬埔寨」）與柬埔寨最大商業銀行及領先數字金融提供商ABA Bank（簡稱「ABA 銀行」）在ABA 銀行總部簽署了戰略合作諒解備忘錄（MOU），此次合作旨在由ABA 銀行為大象汽車柬埔寨提供全面的金融服務。ABA 銀行總經理Askhat Azhikhanov 先生、大象汽車柬埔寨首席執行官趙文博先生，以及雙方團隊出席了儀式。

根據合作諒解備忘錄，ABA 銀行將為大象汽車柬埔寨配備中文和日語客戶經理，進行經理、辦公室員工和工廠工人工資代發服務以及現金和流動性管理服務等。ABA 銀行還將為大象汽車柬埔寨在全國各地的充電站屏幕安裝KHQR支付系統，為客戶帶來更便捷的支付交易服務。此外，ABA銀行將為大象汽車及其供應商和客戶提供信貸和再融資服務，以支持其進一步的增長需求。

本次合作，通過利用 ABA 銀行的金融解決方案，大象汽車柬埔寨可以加速新能源汽車的生產和分銷，推動柴油汽車向新能源電動汽車的轉型，助力柬埔寨綠色經濟的發展。

ABA 銀行總經理 Askhat Azhikhanov表示：「我們很高興與像大象汽車柬埔寨這樣具有前瞻性的組織合作，他們致力於制造零排放商用車輛，展現了創新和環境責任。」 他總結道：「雙方的合作不僅僅是一項商業協議，這也是我們共同致力於塑造可持續未來的承諾。我們相信這種合作將惠及我們的客戶，並有助於國家的環境目標。」

大象汽車柬埔寨首席執行官趙文博提到：「在能源領域，大象汽車柬埔寨堅定地致力於引領柬埔寨向可持續性轉型。公司已經啟動了『百站千樁』的基礎設施倡議。在未來兩年內，我們的目標是在柬埔寨的主要交通網絡和中心城市實現充電設施的全面覆蓋。」趙文博補充道：「此合作體現了信任、互利和共同責任。ABA 銀行的金融服務能力和理念與 ZO Motors Cambodia 的願景完美契合。我們將攜手探討金融領域新戰略，為未來創造可持續、可擴展的商業模式。」

關於ABA銀行

根據柬埔寨國家銀行《2021-2023 年度管理報告》，就資產、存款、貸款和盈利能力而言，ABA 是柬埔寨最大的商業銀行，擁有99個分支機構以及先進的在線和移動銀行平台，為 400 多萬客戶提供了便利的現代金融服務。

關於大象汽車ZO Motors

大象汽車是源自日本的全球創新新能源商用車領軍企業，是香港主板上市公司大象未來集團【港股股份代號02309】的全資子公司，主要從事智能新能源商用車的研發、制造和銷售。大象汽車柬埔寨是大象汽車在柬埔寨的分公司，是柬埔寨首家新能源汽車組裝與銷售公司。

大象汽車ZO Motors官方網站

https://zo-motors.com

SOURCE 大象汽車