ABB 宣布收購 Aurora Motors

Aurora Motors 是直立式泵摩打的全球供應商

其產品行銷 30 個國家，涵蓋農業、市政、工業和消防產業

此次收購對 NEMA 的產品組合而言是一項重大提升，強化全球市場上最全面的工業電動摩打系列

阿肯色州史密斯堡2024年11月5日 /美通社/ -- ABB 今天宣布已簽署協議收購 Aurora Motors。此次收購提供了一個廣受好評的產品組合、遍佈 30 個國家的長期客戶群，以及經驗豐富並以客戶為中心的銷售結構，再加上與戰略供應商穩固的合作關係。Aurora Motors 是一家價值 400 萬美元的美國直立式泵摩打供應商，在上海設有工程和營運部門，並在美國加州希活設有公司辦事處和配送中心。財務條款未有披露，預計該交易將在 2024 財政年度結束之前完成。

此次交易是動態業務區的盈利增長策略的一部分，它將使 NEMA 摩打部門能夠增強產品供應、擴展供應鏈，並改進對其全球客戶群的支持。

ABB NEMA 部門總裁 Jesse Henson 表示：「這項補強型收購是一項策略性舉措，不僅能擴大我們的全球版圖，而且還填補了關鍵的市場空白點。這次收購與我們增強創新和為全球客戶提供無與倫比價值的願景相一致。藉著整合 Aurora Motors 的專業知識，我們已準備好加速成長並重新定義產業標準，確保我們的持份者獲得長期成功。」

Aurora Motors 總裁 Conroy Shum 表示：「將 Aurora 在直立式泵摩打領域的豐富經驗和專業知識，結合 ABB 的頂級運營以及對行業卓越的承諾，實在令人振奮！」

全球 NEMA 摩打產業的規模約為 34 億美元*，包括主要在北美地區使用的工業電動摩打。NEMA 摩打是食品和飲料、石油和天然氣、採礦和集料、水和廢水處理等行業，以及移動空氣、液體和單位等應用中用於運行設備的重要組件。

* 2023 年低壓摩打報告

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