申請前先準備：Accolade IP發布中小企 IP 文件與時程完整清單
新聞提供者Accolade IP
30 1月, 2026, 13:13 CST
香港2026年1月30日 /美通社/ -- Accolade IP 官方網站發布《中小企業申請知識產權前必備文件與準備要點》指南與實用檢核清單，協助中小企一次完成申請主體身份、技術／創作證據、權利鏈與授權、格式要求、檢索記錄及優先權證明等多項準備工作。Accolade IP 旨在降低補件與駁回風險，確保提件流程順暢、高效。
Accolade IP 行政總裁侯家俊指出:「充足而準確的前期準備，有助確保申請流程更順暢，並有效降低被核駁或要求補件的風險。」
為何釋出此指南
中小企業在知識產權（IP）申請階段常見障礙包括：文件不完整、格式不一、時程把握不足，以及跨境佈局準備不全。本指南提供可直接套用的檢核清單與國際時程標準，幫助企業提前盤點、減少錯漏，提升申請成功率。
指南重點與結構
本指南共分三大類，涵蓋專利、外觀設計、商標與著作權／營業秘密，並附詳細檢核清單與國際時程表。結構如下：
專利申請
- 核心結構：說明書、權利要求書、摘要與正式附圖。
- 身份與主體資料：發明人／申請人資訊、公司登記證明。
- 技術證據：研發記錄、樣品與測試數據。
- 優先權文件：申請巴黎公約或PCT相關文件（如適用）。
- 保密紀錄：研發保密協議（NDA）與內部控管流程。
外觀設計（工業設計）
- 視圖組：正、背、左、右、俯、仰、立體等完整視圖。
- 線條規則：符合陰影與破折線標準。
- 圖說與重點描述：設計特徵、創新重點。
商標、著作權與營業秘密
- 商標：圖樣清晰、商品／服務清單（Nice第45類）與檢索報告。
- 著作權：原始檔案、版本紀錄與律師見證。
- 營業秘密：NDA、存取權限、加密與備份紀錄、員工保密培訓。
申請前實用檢核清單（可直接套用）
以下檢核項目可複製到 Excel、Word 或專案管理工具，確保提交前逐項確認。
- 申請主體
- 個人：身分證／護照影本
- 公司：公司登記證明、商業登記資料、地址與聯絡人
- 專利
- 說明書、權利要求書、摘要、正式附圖
- 發明人與申請人資訊
- 研發記錄／測試數據
- 保密協議與內部控管
- 優先權文件（巴黎公約／PCT）
- 授權或讓與書、代理委任書
- 外觀設計
- 完整視圖組合
- 符合陰影、破折線規則之附圖
- 設計重點描述
- 商標
- 商標圖樣檔案
- 商品／服務清單（Nice分類）
- 檢索報告
- 使用證據規劃
- 代理委任書、異議應對策略
- 著作權
- 原始檔案與版本紀錄
- 作者與僱傭關係證明
- 律師見證與授權／讓與文件
- 營業秘密
- NDA原件
- 存取管控政策
- 加密與備份紀錄
- 員工保密培訓及稽核制度
- 國際申請
- Paris公約／Madrid／PCT時程表
- 翻譯計畫與預算表
- 各法域格式差異對照表
關鍵時程
- Paris公約優先權：專利／新型12個月；外觀設計與商標6個月。
- PCT國際專利：進入指定國階段30／31個月。
- Madrid商標：提交初步申請後18個月完成全球審查。
- Nice分類覆核：每10年更新一次，建議隨時檢查最新版本。
常見風險與避免方式
- 事先公開導致新穎性喪失
- 建立發表審查流程，以NDA作為披露門檻。
- 文件與圖式不一致
- 由具資格代理進行形式與實質審查，確保內容格式一致。
- 優先權逾期
- 採用里程碑甘特圖與提醒系統追蹤12／6／30（或31）個月關鍵節點。
善用生態資源與官方平台
- WIPO平台：Madrid／Nice檢索工具與PCT Applicant's Guide（來源：WIPO）。
- 香港特區知識產權署（IPD）：提供免費一對一諮詢服務。
- 歐盟知識產權局（EUIPO）：可查詢 DesignView（設計檢索）及 eSearch plus（商標/設計/權利人等資料查詢）
- USPTO Global Dossier： 提供對參與主管機關（目前以 IP5 為主）之同族專利申請 dossier 資訊（含 file histories／審查資訊）的一站式查閱。
Accolade IP 提醒
提早進行檢索及可專利性／可註冊性評估，能有效降低補正、駁回成本。建議遵循代理人與法務團隊建議，使用合規工具進行Hash計算（優先SHA-256），並送交VirusTotal或內部情資平台進行動態分析。
結論
中小企業只要依照本指南檢核清單，預先備妥申請主體資料、技術／創作證據、權利鏈與代理委任文件，並嚴格遵循Paris及PCT的關鍵時程、Nice分類與Madrid系統規範，即可大幅降低缺件、補正與駁回風險，提升知識產權申請效率與成功率。
關於 Accolade IP
Accolade IP 提供商標、版權、工業設計、實用新型與發明專利等全方位註冊與管理服務；支援草擬與審閱授權／保密協議（NDA）、技術轉移協議與知識產權審核，並就跨境保護策略提供顧問與落地支援。我們擁有覆蓋180+地區的合作網絡，並在新加坡與中國內地（深圳、北京）設有業務據點，致力協助企業將創意轉化為資產，以 IP 促進業務增長。
根據 Corsearch 全球商標資料庫（2018–2023）統計，Accolade IP 在香港特別行政區商標註冊申請量連續5年排名第一；同期間在新加坡排名第二、在澳門特別行政區位列首三位。此外，其台灣地區商標月度申請量亦躋身排行榜前20名 。
官網／下載連結：https://www.accoladeip.com/hk/tc/from-idea-to-asset-go-global-with-one-click-the-essential-small-business-ip-checklist-chinese/
SOURCE Accolade IP
分享這篇文章