Achyuta Samanta 獲頒國際排球總會 (FIVB) 大十字勛章

早前，在訪問 KIIT 和 KISS 時，Graca 博士宣佈，Samanta 博士憑藉在推廣體育方面的傑出努力，將獲頒 FIVB 大十字勛章。此後，Samanta 博士亦特別受邀參加世界大會，接受嘉獎。

大十字勛章是 FIVB 最高的榮譽，得獎者均對體育（尤其是排球）的成長和發展有重大貢獻。在大會期間，來自 222 個國家的代表對 Samanta 博士在體育和教育方面的傑出成就表示感謝。

Samanta 博士在發表授獎演講時深表感激，並表示：「我能獲得 FIVB 的最高殊榮，需要感謝 Jagannath 勳爵的嘉許，以及神的指引。我也希望將此獎項獻給印度所有體育愛好者和運動員，尤其是來自奧迪沙，以及 KIIT 和 KISS 的有志之士。」

這個獎項進一步彰顯了 Achyuta Samanta 無論是在國家還是全球層面，對推動體育運動和培養人才所作出的重大貢獻。

SOURCE KIIT