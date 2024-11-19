Achyuta Samanta 獲頒國際排球總會 (FIVB) 大十字勛章

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KIIT

19 11月, 2024, 21:55 CST

印度布巴內斯瓦爾2024年11月19日 /美通社/ -- KIITKISS 的創始人獲頒「大十字勛章」，這是國際排球總會 (FIVB) 的最高榮譽。是次殊榮於 11 月 15 日至 17 日在葡萄牙波爾圖舉行的為期三天的第 39 屆 FIVB 世界大會上頒授。

這項獎項表彰他對體育（尤其是排球）發展做出的傑出貢獻。FIVB 主席 Ary Graca 博士在這個由來自 222 個國家的排球協會代表和主席出席的盛大儀式上，向 Samanta 博士頒發獎項。

KIIT and KISS Founder Dr Achyuta Samanta being conferred the ‘Grand Cross Award’ by FIVB President Dr Ary Graca at the 39th FIVB World Congress in Porto, Portugal
KIIT and KISS Founder Dr Achyuta Samanta being conferred the ‘Grand Cross Award’ by FIVB President Dr Ary Graca at the 39th FIVB World Congress in Porto, Portugal
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KIIT and KISS Founder Dr Achyuta Samanta being conferred the ‘Grand Cross Award’ by FIVB President Dr Ary Graca at the 39th FIVB World Congress in Porto, Portugal Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) Logo

早前，在訪問 KIIT 和 KISS 時，Graca 博士宣佈，Samanta 博士憑藉在推廣體育方面的傑出努力，將獲頒 FIVB 大十字勛章。此後，Samanta 博士亦特別受邀參加世界大會，接受嘉獎。

大十字勛章是 FIVB 最高的榮譽，得獎者均對體育（尤其是排球）的成長和發展有重大貢獻。在大會期間，來自 222 個國家的代表對 Samanta 博士在體育和教育方面的傑出成就表示感謝。

Samanta 博士在發表授獎演講時深表感激，並表示：「我能獲得 FIVB 的最高殊榮，需要感謝 Jagannath 勳爵的嘉許，以及神的指引。我也希望將此獎項獻給印度所有體育愛好者和運動員，尤其是來自奧迪沙，以及 KIIT 和 KISS 的有志之士。」

這個獎項進一步彰顯了 Achyuta Samanta 無論是在國家還是全球層面，對推動體育運動和培養人才所作出的重大貢獻。

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