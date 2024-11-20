北京2024年11月20日 /美通社/ -- 2024年10月25日，先瑞達一次性使用導管鞘組Acotrace獲NMPA批准上市，Acotrace適用於介入手術中經皮穿刺插入血管系統，用於將導絲、導管類醫療器械插入血管。

在微創介入手術中，導管鞘作為一個關鍵組件，不僅提供了一條穩定且安全的通路，使得導絲和導管能夠順利進入血管系統，還極大地減少了手術過程中對血管的損傷和術後併發症的風險。

先瑞達Acotrace一次性使用導管鞘組採用兩段硬度設計，不銹鋼彈簧繞絲鞘體結構，提供優異的支撐力和抗折性，有助於在迂曲血管結構中維持圓形管腔；鞘管遠端30cm塗覆親水塗層，且頭端採用柔軟段設計，使置鞘順滑，輸送順暢，沿導絲跟進性良好，能夠最小化血管損傷。

Acotrace提供主動、被動止血閥兩種選擇，其中被動止血閥為可拆卸設計，可轉變為導管，便於器械通過，或清理止血閥血栓；Acotrace提供6-14F的全面規格尺寸，可滿足下肢動靜脈、內臟血管、肺動脈、弓上血管等多種臨床置鞘需求。此外，Acotrace全型號內徑可與AcoStream血栓抽吸導管適配，配合使用可達到更好治療效果。

Acotrace一次性使用導管鞘組的上市進一步豐富了先瑞達介入器械家族的產品矩陣，我們也將持續深耕，為臨床帶來更多優質產品。

SOURCE 北京先瑞達醫療科技有限公司